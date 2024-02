¿Instalará Tinder? Keiko Fujimori sorprende al revelar sus planes para San Valentín

Con la cercanía del "Día de San Valentín", Keiko Fujimori decidió compartir sus planes para esta festividad a través de un video en sus redes sociales, lo que sorprendió a todos sus seguidores. La excandidata presidencial sorprendió a los internautas al contar lo que tiene planeado para el Día de los enamorados. Recordemos que ella finalizó su matrimonio con el ahora influencer Mark Vito hace un tiempo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Keiko Fujimori se prepara para San Valentín

La excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular sorprendió en redes sociales al contar sus planes para este próximo 14 de febrero, más conocido como el Día de los Enamorados. En tal sentido, Keiko Fujimori no planea quedarse sola, pues ya que está soltera buscará darse una oportunidad en este día festivo. Recordemos que hace un tiempo, ella finalizó su relación con el ahora influencer Mark Vito. Por tal motivo, busca darse una oportunidad en esta fecha.

De igual forma, detalló los planes que tiene descartado, ya que el cine no es una opción para ella. Cabe resaltar que en San Valentín, muchas parejas frecuentan el cine como una salida. Ante ello, Keiko Fujimori no desearía estar rodeada de parejas, mientras ella está sola. "¿Qué planes para este 14 de febrero para una solterísima de casi 50 años como yo? Inicialmente pensaba que ir al cine sería una mala idea porque todos van a estar haciéndose cariñito y yo comiendo mi canchita solita. Descartado", dijo.

¿Se bajará Tinder?

La candidata previa a las elecciones presidenciales mencionó que no espera la compañía de sus hijas ya que tienen planes propios. Además, compartió que le sugirieron descargar la aplicación de citas, Tinder. Recordemos que este aplicativo es muy usada por las personas que están solteras y buscan pareja o alguna compañía. La popular app de citas muchas veces es el medio para encontrar a nuestra media naranja.

@conexion.norte KEIKO FUJIMORI SE DECLARA "SOLTERÍSIMA A LOS 50" Y PIENSA EN ENTRAR A TINDER PREVIO AL 14 DE FEBRERO La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial sorprendió con un video en redes sociales en el que habla sobre sus planes ante la proximidad del 14 de febrero, Día del Amor. ♬ sonido original - conexion.norte

"Pensaba decirle a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus galanes, así es que: qué disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía ¿O sí?", concluyó la excandidata presidencial.

"Más allá de las bromas, Por ejemplo, yo disfruto viendo películas o leyendo un libro. Preparándome comida nutritiva y saludable, o quizás haciéndome un tratamiento de belleza. Me encanta esa sensación de paz y tranquilidad. Definitivamente uno no necesita tener pareja para ser feliz Así que las chicas solteras de todas las edades. ¡Cero excusas! ¿Y tú, qué vas a hacer?", reflexionó la lideresa de Fuerza Popular.