Jair Mendoza revela sus planes de ser padre con Yahaira Plasencia: "Me encantaría tener una hijita"

El novio de Yahaira Plasencia, Jair Mendoza, se soltó la lengua y nos contó lo que se traen entre manos. Parece que el próximo bombazo podría ser un pañal. Jair contó detalles de su relación con la salsera, además comentó sobre sus planes de convertirse en padres.

Jair Mendoza habla sobre Yahaira Plasencia y sus planes como familia

En una charla sincera, Jair Mendoza se animó a decir: "Sí, ya tenemos más de un año, estamos viviendo muy tranquilos, pero si Dios quiere, veamos cómo las cosas siguen avanzando, y yo feliz. Creo que las cosas se van a ir dando naturalmente, llegan en el momento que tienen que llegar".

"Estamos nosotros enfocados en seguir fortaleciendo nuestra relación, en avanzar un poco más con nuestras carreras y, si Dios quiere, dar un paso más adelante. No cierro las puertas nunca a nada, yo tengo un hijo de doce años, pero de hecho me encantaría tener una hijita", confesó Jair Mendoza aceptando que le gustaría tener una hija.

Y adivinen qué, Jair no le hace drama al pasado de Yahaira Plasencia: "En la vida tú no puedes borrar el pasado, eso está clarísimo, lo que puedes hacer es trabajar para lo que viene, el presente y el futuro. Son etapas de su vida que yo no tengo por qué incomodarme; lo que no fue en tu año, no te hace daño, así que soy feliz".

Además, parece que Jair ya es parte de la familia de Yahaira y le encanta: "Es una de las cosas que más me gustó de ella, siempre tiene a su familia presente y yo quiero muchísimo a su familia, a sus padres, a sus hermanos, me han hecho sentir parte de ellos y estoy más que contento de haber encajado tan bien en su familia. Me han aceptado como uno más de ellos y de verdad me encanta compartir tiempo de familia con ellos".

Yahaira Plasencia y sus planes profesionales

En lo que respecta al trabajo de Yahaira, Jair deja claro que él no se mete en eso: "Yo no me meto en su vida profesional, por ahí que conversamos, le doy algunos consejos, pero ella toma sus decisiones y creo que hasta ahora ha sido atinada. Yo lo único que puedo hacer como pareja es respaldarla".

Ah, pero eso no es todo. Yahaira Plasencia nos tiene una sorpresa: se lanzaría como conductora en "Al sexto día'". Según un medio local, la veremos en la televisión muy pronto. Su estreno está marcado para el sábado 3 de febrero.

Mientras esperamos a ver a Yahaira en la conducción, Jair Mendoza nos tiene intrigados con la posibilidad de que pronto haya un nuevo miembro en la familia. Estaremos pendientes para traer cualquier novedad.