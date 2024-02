"Jamás critiques a un peruano en la cocina": Guty Carrera defiende su sazón en 'La Casa de los Famosos'

Guty Carrera continúa sobresaliendo en el programa de televisión mexicano 'La Casa de Los Famosos' y recientemente generó titulares debido a una discusión con una de sus compañeras, quien cuestionó su habilidad en la cocina. En ese sentido, el modelo peruano respaldó la sazón peruana calificándola como una de las mejores en el mundo. Incluso, sacó cara por su desempeño en la cocina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Guty Carrera saca cara por la comida peruana

La situación ocurrió mientras 'El Potro' y Alana Lliteras estaban preparando hamburguesas. Durante el proceso, Guty demostró sus habilidades en la cocina, pero su compañera desestimó su técnica. Guty cortó algunas hierbas en forma de 'X', lo cual fue criticado por Alana, quien le indicó que eso no era apropiado. Le explicó que no se debe cortar de esa manera porque se pierden las propiedades de los ingredientes.

Sin embargo, Guty defendió su sazón y sacó cara por la comida peruana. "En Perú lo hacemos todo el tiempo, por eso tenemos una de las mejores comidas del mundo. Jamás critiques a un peruano en la cocina", le respondió. Después de eso, su compañera no tuvo más remedio que reconocer que la gastronomía peruana es una de las más admiradas en todo el mundo por su delicioso sabor.

Lo presentaron como ecuatoriano

Cuando el modelo peruano Guty Carrera entró al reality show junto a la colombiana Ariadna Gutiérrez, sus seguidores se sorprendieron enormemente cuando lo etiquetaron como "ecuatoriano".

"Guty es ecuatoriano, guapísimo, parecen una pareja de telenovela los dos", dijo la presentadora de 'La casa de los famosos México' antes de conocer al popular 'Potro' Guty Carrera. Ante ello, estas afirmaciones ocasionaron algunas críticas en redes sociales, pues muchos creyeron que Guty Carrera iba a representar a Ecuador.

Por otro lado, en medio de la controversia generada por la participación de Guty Carrera en el programa "La Casa de los Famosos", la influencer Serrath Gutiérrez ha surgido con revelaciones impactantes sobre su vínculo con el reconocido modelo y actor.

En su declaración, Gutiérrez compartió que el actor le había prometido encontrarse con ella una vez fuera del programa, dando a entender que estaba dispuesta a esperarlo. Sin embargo, ante la incertidumbre y los rumores sobre su relación, la modelo ha decidido permitir que Carrera siga su propio camino, mientras ella sigue con el suyo, deseándole éxito en su carrera.

"Amores para que no se malinterprete nada, dejo este comunicado para aclarar que @GutyCarreraT y yo no somos novios. Él me hizo una llamada antes de entrar a la casa para decirme que lo esperara acá afuera; pero entiendo que en el show pueden suceder cosas y yo prefiero que él haga su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un placer apoyarlo", se lee en su comunicado.