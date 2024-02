Janet Barboza destruye a Christian Domínguez por polémico TikTok: "Se siente un chiquito de dos años"

El escenario de la farándula se estremeció cuando Janet Barboza no se calló nada y soltó todo su sentir sobre el polémico TikTok de Christian Domínguez. El cantante subió un video el pasado sábado 17 de febrero a TikTok, en el que se autodenominaba un 'jugadorazo... de fútbol', generando controversias y críticas que lo llevaron a borrar la publicación.

Janet Barboza destruye a Christian Domínguez

Janet Barboza dijo de todo al no guardarse nada al hablar sobre el último TikTok de Christian Domínguez. El cumbiambero subió un video a TikTok el pasado sábado que hizo que todos levantaran la ceja, donde decía ser un 'jugadorazo... de fútbol'. El escándalo no se hizo esperar, y el video fue borrado, pero las críticas no se apagaron.

En el programa "América Hoy", Janet Barboza no pudo ocultar su sorpresa y molestia al comentar sobre la actitud de Domínguez. La modelo y presentadora no tuvo pelos en la lengua al decir.

Christian Dominguez en Tiktok: "Yo soy Christian Dominguez y soy un jugadorazo... de fútbol". De verdad ya LO VIMOS TODO en Chollywood! 🤦🏻👇🏼 pic.twitter.com/MphnNNbfio — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 17, 2024

"Ahora se jacta en redes sociales y se reconoce como un jugadorazo, es un producto, que todos facturan con él (...) ¿Saben qué es lo peor? Lo peor es que lo hace en idioma bebé (...) A mí lo que me preocupa por sobre todas las cosas, es el retroceso que ha tenido Domínguez porque ahora nos habla en idioma bebé. Se siente un niño, un bebé de pecho, un chiquito de dos años".

Ex compañeros de "América Hoy" lo 'chancan'

La crítica de Barboza no fue la única, el panel completo de "América Hoy" se lanzó contra Christian. Giselo no se quedó corto y soltó una frase directa: "Eres un producto, pero serás un producto de bullying". Brunella Horna y Leysi Suárez tampoco se quedaron calladas y dejaron ver su sorpresa ante el comportamiento del cantante en redes sociales.

Aunque Christian Domínguez había decidido dar un paso atrás en sus publicaciones en Instagram, limitándose a promocionar su banda tras el escándalo de sus infidelidades, el 16 de febrero volvió a la carga con contenido personal.

En ese contenido se le ve disfrutando de su tiempo a solas. Janet Barboza y sus compañeros expresaron su descontento y preocupación ante esta vuelta del cumbiambero a las redes sociales.

La polémica alrededor de Christian Domínguez sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. El cantante sigue en el ojo del huracán, y solo el tiempo dirá qué viene después para él. Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto.