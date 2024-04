Janet Barboza y 'Flaco' Granda enfrentados por no considerarla un ícono de la TV: "Tampoco voy a mentir"

La pelea en vivo que dejó a todos boquiabiertos. Janet Barboza y 'Flaco' Granda se enfrentaron cara a cara en el programa "América Hoy", y las chispas volaron por todos lados. Resulta que un comentario del periodista no fue del agrado de la 'Retoquitos'.

Janet Barboza y 'Flaco' Granda se enfrentan por no considerarla un ícono de la TV

La mañana de hoy en "América Hoy" se vivió un momento de alta tensión entre Janet Barboza y 'Flaco' Granda. Todo empezó cuando Leysi Suárez le preguntó al 'Flaco' si consideraba a Janet una 'galáctica' de la televisión peruana. Y la respuesta del Flaco fue un bombazo.

"No sé si tanto la verdad. Yo agradezco la invitación, pero tampoco voy a venir a mentirle... A mi me quieren por mi sinceridad. Me parece que aquí me pegan", soltó sin pelos en la lengua.

El flaco Granda le dice a Janet Barboza que no es una "galáctica" de la televisión peruana y la conductora de #AméricaHoy le respondió así 👇🏼 pic.twitter.com/TDfavXQ3ql — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

Janet no tardó en reaccionar y quiso dejar las cosas claras. ¡Y vaya que lo hizo! Reveló detalles de su carrera en la televisión y defendió su lugar en el medio. "Yo tengo ocho años en televisión. (¿A qué edad empezó usted?) Yo empecé a los 12 en CMD y a los 14 en canal 2. A mi me gustaría llegar a la edad de la señora Barboza con ese éxito", expresó el Flaco.

Pero Janet no se dejó amilanar y respondió con fuerza. "No me importa si el señor 'Flaco' no me considera una 'galáctica'. Yo sé lo que he logrado en mi carrera y estoy orgullosa de ello", afirmó con determinación.

'Flaco' sí considera como figura 'galáctica' de la televisión

La discusión no terminó ahí. 'Flaco' aprovechó para mencionar que para él, una verdadera "galáctica" en la tele peruana es Gisela Valcárcel. "En el Perú un galáctico es Gisela Valcárcel", mencionó. Pero Janet no se quedó callada y decidió defender su posición como figura destacada en la televisión nacional.

El enfrentamiento entre Janet y 'Flaco' no solo fue una guerra de palabras, sino que también reveló detalles íntimos sobre la vida personal del periodista deportivo. Flaco confesó ser una persona muy tóxica e intensa en sus relaciones sentimentales, y que necesita conversar todo el día con su pareja. "Me ha pasado que cuando he salido con alguien literal la llevaba para todos lados", confesó entre risas.

En resumen, la pelea en vivo entre Janet y el 'Flaco' nos dejó sin aliento. ¿Quién crees que ganó este round? La farándula peruana sigue más caliente que nunca, y este enfrentamiento promete seguir dando de qué hablar.