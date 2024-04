Jean Deza destruye a Jossmery Toledo y Vanessa López: "Me decían ch*pi, luego venían a mi casa y tengo pruebas"

Jean Deza no puede con su genio y es que esta vez el pelotero reveló que mujeres con las que ha salido lo han criticado en programas de espectáculo y después terminaban en su vivienda.

La conductora Magaly Medina no evitó opinar sobre las polémicas declaraciones del deportista quien últimamente se ha dejado ver bastante sincero.

Se manda con todo

Jean Deza no deja de causar polémica y es que después de haber aceptado que es el mismo quien se gana la fama que tiene dejando en claro que Magaly solo hace su trabajo, ahora sorprende al revelar que algunas modelos del espectáculo que salían con él le dijeron de todo en tv para que luego terminen en su depa.

Al parecer el pelotero hacía alusión a Jossmery Toledo y Vanessa López quienes en algún momento criticaron a Deza por su temperamento y por algunas 'pequeñeces'

Es así que Jean reveló que no solo iban a su departamento sino que tiene pruebas de que regresaban como si nada hubiera pasado.

"Me han destrozado en la tv que me han dicho de todo y después estaban bien metidas en mi casa. Se sentaban en ese programa y me metían una destruida ellas sabían que no me puedo sentar ahí si yo me sentara a mostrar las pruebas ni una se salva. Y por que regresaban si me decían que era chipi", dijo Deza entre risas.

Por su lado, Magaly Medina no dudó en comentar estos comentarios que han despertado la polémica en medios de comunicación.

"El dijo que muchas de las chicas que vinieron a mi programa a decirle chipi y despotricar dice que el que esas chicas salían de mi programa y terminaban en su casa a cual se referirá porque habla de Jossmery, Shirley Arica y Vanessa López", dijo la conductora.

Además, reveló que no es necesario que se siente en su set para compartir las pruebas en contra de sus ex salientes ya que puede llamar al chismefono o contactarse con su productor para facilitarle las fotografías o videos que tenga sobre sus palabras.

"Yo no necesito que te vengas a sentar acá si no quieres venir a nadie se obliga acá se invita a todo el mundo (...) que falta de confianza mira hay un número que es el número del chismefono mandas todas las pruebas ahí no tienes que venir, lo envías por email, wspp acá yo las hubiera destruido por ti", dijo la 'Urraca' entre risas.

Magaly Medina sorprendida por declaraciones de Jean Deza: "Seguro está yendo a la iglesia de Cueva"

Magaly Medina habló sobre las recientes declaraciones de Jean Deza en un conocido podcast y es que la conductora comentó por primera vez de manera positiva hacia el jugador quien en muchas ocasiones protagonizó bochornosos ampays.

"Ella no se acuesta pensando en Jean Deza sino que hay un número y la gente va y nos cag* es la misma gente", dijo Jean en el podcast afirmando que Magaly no es quien busca dejar mal parado a los jugadores sino que cada uno se lo busca.

Ante estas certeras declaraciones Magaly Medina no dudó en de cierta manera elogiar a Jean pues considero que es lo más sensato que he escuchado de su boca desde hace ya mucho tiempo.

"No sé qué agua está tomando, no sé qué dieta está haciendo o a qué iglesia está acudiendo, no sé si es a la de Cueva, no sé si es por la Semana Santa pero se iluminó el cerebro de Deza", dijo Magaly entre risas.

Magaly comparó el accionar de Deza con otros jugadores que en lugar de asumir su responsabilidad de sus acciones se escudan en el trabajo de Magaly y la tildan de lo peor.

"Yo cuando me voy a la cama no me voy pensando en Deza en Cuto Guadalupe, en los Farfán de este mundo, en Cueva (...) alguien que no soy yo lo dijo porque eso es cierto", dijo la conductora.

La popular 'Urraca' afirmó que tal vez el jugador ha dejado el consumo excesivo de alcohol lo que lo está llevando a hablar de manera sensata y con la verdad.

"De repente se ha ido a un retiro espiritual al estilo Cueva, por lo menos reconoce los estropicios que hizo en su vida y que lo llevo a este punto de su carrera", dijo la periodista.