Jean Paul Santa María se quiebra tras salida de la orquesta de Christian Domínguez: "Me pone muy triste"

Recientemente, Jean Paul Santa María manifestó su pesar al salir de la orquesta que es propiedad de Christian Domínguez, después de tan solo cinco meses de formar parte de ella. En este breve lapso, Santa María pudo exhibir su habilidad y grabar una canción, lo cual representó un momento significativo en su trayectoria con la agrupación. Ahora él ha decidido tomar un rumbo diferente por el bienestar de su familia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jean Paul apenado por su salida

La partida de Santa María de la orquesta de Christian Domínguez ocurre en un contexto de controversia vinculada a las infidelidades del presentador de 'América HOY', lo que añadió un peso emocional adicional a la decisión del cantante. Durante una emisión en vivo en sus redes sociales, la pareja de Romina Gachoy expresó lo complicado que resultó para él dejar el grupo de cumbia. Recordemos que en tan solo cinco meses ha demostrado su talento dentro de la agrupación e, incluso, protagonizó un videoclip al lado de la modelo uruguaya.

En ese sentido, él se mostró apenado por las circunstancias en la que se retira de la orquesta. No obstante, el público reconoce que Santa María lo hace por el bienestar de su familia, pues se ha mostrado como un padre que prioriza a su hogar por sobre cualquier cosa. Además, la propia Romina Gachoy apoyó la decisión de su pareja y desmiente rumores de que él haya sido el alcahueta de Christian Domínguez.

Agradece todas las oportunidades

Jean Paul Santa María resaltó el estímulo y la continua asistencia que obtuvo de la orquesta de Christian Domínguez para perfeccionarse como artista. Se destaca el tema 'Por qué te vas' como uno de los hitos destacados de su experiencia en el grupo, subrayando la relevancia y el significado que este proyecto tuvo en su desarrollo, tanto en el ámbito profesional como personal.

"Siempre me impulsaron a mejorar. A los cinco meses me dieron la oportunidad de grabar el tema 'Por qué te vas', son detalles que no puedo dejar desapercibidos. Me pone muy triste... el ya no estar ahí", manifestó, con la voz entrecortada.

También hizo hincapié en la gran estima que tenía por las oportunidades y el reconocimiento que había recibido en el grupo, expresando que este período de su vida era muy apreciado y había terminado de manera repentina. Jean Paul admitió que estuvo al borde de las lágrimas al compartir con sus seguidores su reciente renuncia a la orquesta.

"Me emocioné. Necesitaba respirar, si seguía hablando iban a salir las lágrimas y ese acontecimiento no puede suceder, las lágrimas no pueden salir", comentó, acongojado. "Mis ojos se pusieron brillosos, me pone muy triste. De hecho los chicos ahora están en un evento, en La Victoria, qué valientes", comentó, sobre los otros integrantes de la orquesta.