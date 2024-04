Jefferson Farfán recuerda a Yahaira Plasencia: "No tengo ningún problema, un hola y chau"

Jefferson Farfán fue entrevistado este sábado en el programa 'Estás en Todas', donde fue cuestionado sobre su expareja, Yahaira Plasencia, con quien tuvo una relación polémica y prolongada en el pasado. No obstante, el exjugador de fútbol detalló que no tiene ningún problema con saludar a su expareja.

Hace algunas semanas, Yahaira Plasencia mencionó su traición a Jefferson Farfán con el jugador de fútbol Jerson Reyes, explicando que este evento fue una experiencia que contribuyó a su crecimiento personal. Además, ha expresado en ocasiones anteriores que guarda un afecto especial por su relación con La Foquita, ya que terminaron en buenos términos. Ahora es la 'Foquita' quien habló de la cantante. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán recuerda a Yahaira Plasencia

Como es conocido, el exfutbolista ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras. Fue en el año 2015 cuando se supo de su relación con la salsera a través de videos y una fotografía que él publicó en su cuenta de Instagram para confirmarla. A pesar de ello, nunca hizo declaraciones sobre las razones de su separación ni sobre la infidelidad de la cantante, que ella misma admitió años más tarde. Sin embargo, en esta ocasión, decidió hablar con Natalie Vértiz.

Natalie Vértiz consiguió el momento ideal para preguntarle lo que muchos tenían curiosidad de saber: cómo es la relación actual entre él y Yahaira Plasencia, su expareja, después de los escándalos y la exposición mediática de su relación amorosa. A pesar de que nunca habló negativamente sobre ella y mantuvo una actitud caballerosa incluso después de que se revelara su engaño, esta vez mencionó una posible situación en la que se cruzaran en un evento.

"Te hemos visto que te has parado y has movido el totó, si pasa justamente la Reina del totó ¿la saludarías o te pasas de largo? Porque algunos se hacen los locos", le preguntó la esposa de Yaco Eskenazi cuando hizo referencia a las celebraciones del "10 de la calle" cuando celebraba un gol de Perú moviendo el totó en referencia a su exnovia.

"Claro, no tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó, primero la educación, primero hola y chau", dijo entre risas y sin roches, pues al parecer no le guarda remordimiento a la salsera.

Felicitó a la 'Foquita' por su última hija

Yahaira Plasencia ofreció una entrevista para un medio local en la que mencionó a Jefferson Farfán, con quien mantuvo una relación durante casi dos años. Durante la entrevista, la cantante expresó sus mejores deseos para él ahora que el exfutbolista ha vuelto a ser padre.

"Pues que le vaya superbién, un bebé es una bendición, no suelo mencionar a personas que no están en mi vida hace tiempo, solo desearle lo mejor a él y a todo el mundo", dijo la salsera sobre Jefferson Farfán.