Jorge Luna y Ricardo Mendoza se pronuncian tras críticas: "Público cualquiera, fans los nuestros"

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, miembros de Hablando Huevadas, respondieron en redes sociales a las críticas que han surgido después de expresar en una entrevista su falta de gusto por saludar a sus seguidores en la calle. En sus publicaciones, los comediantes destacaron que, a pesar de ser etiquetados como arrogantes por algunos, todavía mantienen un grupo fiel de seguidores.

En ese sentido, mostraron el respaldo que el público le muestra, a pesar de las críticas que han recibido recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se defienden de críticas

En respuesta a las críticas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron emitir el episodio más reciente de Hablando Huevadas. Con la intención de demostrar que el respaldo de sus seguidores sigue siendo sólido a pesar de sus comentarios polémicos, compartieron la considerable cantidad de usuarios que siguen disfrutando de su contenido.

Hablando Huevadas se pronuncia tras críticas

"Más de 120 mil conectados al estreno. Público, cualquiera. Fans... los nuestros", expresó Jorge Luna en sus historias de Instagram, dejando en claro que su preocupación radica en la opinión de sus seguidores más cercanos, no en la de cualquier usuario de Internet.

Ante ello, Magaly Medina expresó su disconformidad. "No lo puedo creer, hay un espíritu de soberbia, hay que decírselos, ellos han llegado y se han convertido en personas exitosas, la gente hace cola en el teatro para verlos, van a sus presentaciones, los peruanos en el extranjero compran su boleto para verlos, porque les gusta, porque ellos lograron calar en el corazón de la gente y eso es algo para nosotros, los que trabajamos de cara al público, los que buscamos el aplauso, el reconocimiento de la gente, tenemos que estar eternamente agradecidos", indicó Magaly Medina en su programa de ATV.

¿Por qué critican a 'Hablando Huevadas'?

En una entrevista con Verónica Linares hace unos meses, los cómicos expresaron su desagrado por encontrarse con sus seguidores fuera de casa, explicando que consideran que dedicar tiempo a tomarse fotos o firmar autógrafos les hace perder tiempo valioso. "Odio fingir que quiero a alguien", afirmó Ricardo durante la entrevista.

@willax.espectaculos Rodrigo sobre Jorge Luna y Ricardo Mendoza: "No entiendo su falta de agradecimiento" #AmoryFuego #RicardoMendoza #JorgeLuna ♬ sonido original - Willax Espectáculos

"Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle, y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y he trabajado todo el día", complementó Jorge Luna.

Las declaraciones han generado una gran molestia tanto entre los espectadores como entre ciertos conductores de televisión, como Magaly Medina y Rodrigo González. Ambos han manifestado su desaprobación, calificando a los humoristas de Hablando Huevadas como ingratos por no apreciar el afecto y respaldo que reciben de su audiencia.