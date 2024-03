Jossmery Toledo le da 'consejitos' a Pamela López tras infidelidad de Christian Cueva: "Yo no lo perdonaría"

Jossmery Toledo fue entrevistada en el programa América Hoy y se le preguntó sobre la controversia que rodea a Christian Cueva y su esposa, Pamela López, luego de que esta última acusara a Cueva de serle infiel con Pamela Franco.

Ante ello, la mediática modelo sostuvo que Pamela López no debería perdonar al futbolista, pues considera que no cambiará. Además, le aconsejó a que sea independiente para que no necesite de ningún hombre. Conoce más detalles de lo que dijo Jossmery Toledo en la siguiente nota.

Jossmery Toledo aconseja a Pamela López

Tras pasar la página sobre el polémico amorío con Paolo Hurtado, la modelo Jossmery Toledo ahora aconseja a Pamela López tras la infidelidad de Christian Cueva.

En ese sentido, la expolicía aseguró que nunca perdonaría una traición de este tipo. "Es innecesario estar con una persona que te faltó el respeto. Yo no lo haría... por eso es que sigo soltera porque durante todo este tiempo he estado con novios y lamentablemente casi todos me han sacado la vuelta", dijo para el programa de Ethel Pozo.

De igual forma, reveló que luego de su amarga experiencia con Paolo Hurtado, ahora sabe elegir a sus parejas y es más minuciosa en ello. "Me ha hecho madurar más y saber seleccionar a una pareja, no voy a estar por estar, con todo lo que ha pasado me he vuelto muy selectiva", acotó Jossmery Toledo.

"Yo tengo muchas amigas que son madres solteras y sacan adelante a sus hijos, el papá ni siquiera el pasa pensión... y que tampoco están por el hecho de que hayan tenido un hijo con el hombre, no están molestando al hombre con su vida amorosa. Lamentablemente, el dinero sí importa pero es más satisfactorio cuando tú construyes ese dinero, si ya te acostumbras a ser independiente, no vas a necesitar de un hombre", sostuvo la modelo.

Le responde a sus 'haters'

Jossmery Toledo utilizó sus perfiles en redes sociales para enviar un mensaje firme hacia aquellos que han estado criticando su aspecto físico. La modelo dejó en claro que no le preocupa lo que escriben sus críticos y que ella se siente bien luciendo musculosa.

"Para algunas personas que no les gusta cómo me veo, pues no me interesa, a mí me gusta verme así musculosa, como hombre. Llenador de techo o lo que dicen mucho en los comentarios. Yo seguiré mostrando los Gains. Porque me costó años de trabajo y me siento feliz por lograrlo y todavía falta más", mencionó Jossmery Toledo en sus redes sociales.