Julián Zucchi acepta que no supera a Yiddá Eslava: "La amo, la sigo queriendo"

Tenemos una noticia impactante sobre Julián Zucchi y su relación con Yiddá Eslava. Después de que Yiddá revelara que su relación se había terminado debido a una infidelidad por parte de Julián, él decidió hablar y aclarar las cosas. Y lo que dijo, dio a entender a muchos que todavía no la supera.

Julián Zucchi confiesa que aún ama a Yidda Eslava

¡Bomba! El escándalo sigue en el mundo de las estrellas. Julián Zucchi, el galán de la pantalla, habló tras las fuertes acusaciones de su ex, Yiddá Eslava. Después de que su expareja lo acusó de haberle sido infiel, Julián Zucchi se pronunció para las cámaras de "Amor y Fuego".

La pareja que nos tenía acostumbrados a los corazones flechados, y luego con su separación teniendo el papel de los exs perfectos; ahora nos sorprende con su drama. Según Yiddá, Julián le fue infiel con una misteriosa mujer en Argentina. Pero ¿qué responde el actor? ¡Atención!

Julián Zucchi dice que ama a Yiddá Eslava. (Foto: Amor y Fuego)

En una entrevista telefónica con "Amor y Fuego", Julián Zucchi no se quedó callado. Asegura que sí, hubo problemas, pero que él sigue amando a la madre de sus hijos.

"Yo lo único que le digo es que la amo, que la quiero, que la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo... Pero Yiddá estamos enojados, estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer y ella me dijo que no, que no me quería", dijo Julián.

La versión de Julián de la presunta infidelidad

Según Julián, todo se puso mal en la relación tras una discusión en el 2023. Yiddá le pidió espacio. "Tenemos versiones de la historia diferentes. Primero a inicios del año pasado, tenemos una discusión y Yiddá me pide un tiempo, porque no quería estar conmigo y quería pensar a ver qué quería hacer", confesó Julián.

Pero Zucchi, como buen luchador por el amor, propuso ir a terapia de parejas. "A pesar que yo propuse para ir a la psicóloga de parejas, yo propuse muchas cosas para salvar la relación y en el medio de estas peleas, de estos vaivenes, nosotros decidimos terminar nuestra relación", reveló el actor.

Pero las cosas se pusieron mucho peor cuando Julián regresó a Argentina. Yiddá se enteró de que había visitado a una amiga. ¿Fue solo para tomar vino como él dice o hubo gato encerrado? ¡Qué intriga!

"Yo me voy a Buenos Aires, a ver qué voy a hacer de mi vida, voy a la casa de una amiga, ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos nada más, mi único error es que yo le dije que había ido a un bar en Palermo, pero yo me había ido a la casa de esta chica", añadió Julián.

Julián, entre lágrimas y suspiros, asegura que solo fue a conversar y despejarse un poco. Pero, según él, parece que la imaginación de Yiddá voló alto y pensó lo peor. Cabe resaltar que Yiddá también le encontró chats efímeros (chats que se borran cuando lo lee otra persona) con la amiga de Julián. Y Julián aceptó su existencia, pero dijo que era un tema personal que no quería que Yiddá se entere. ¿Quién dirá la verdad?

Pero aquí no acaba todo. Julián confesó que, sí, está saliendo con otra mujer, la reportera Priscila Mateo. Aceptó que son "salientes exclusivos", aunque luego dije que no sabía lo que eran. ¿Confundido? Aunque tiene nuevo amor, Julián jura y perjura que sigue amando a Yiddá. ¡Qué lío!

Así que ya lo saben, el amor de Julián Zucchi y Yiddá Eslava es como montaña rusa: sube, baja, gira, pero siempre emociona y sorprende. Estaremos atentos a los próximos capítulos de este drama. ¡No te lo pierdas!