¿Julián Zucchi continúa con indirectas?: "Ante el maltrato hay que irse para evitar sufrir"

Julián Zucchi al parecer no suelta su pasado y continúa compartiendo polémicos mensajes en sus historias de Instagram que dejarían entrever los problema que tenía en su relación con Yiddá Eslava.

Como se recuerda el actor hace algunos días afirmó que era probable que tome acciones legales contra la madre de sus hijos por haberlo llamado 'infiel' a nivel nacional pues según el actor no tendría las pruebas para sus afirmaciones.

No la suelta

Julián Zucchi sigue despertando la polémica y es que esta vez el actor compartió un mensaje en sus redes sobre 'El cerebro ante el maltrato', no se sabe si es una indirecta a lo que vivió en los 12 años de relación con Yiddá Eslava pero el mensaje fue contundente.

"Apago el como me estoy sintiendo yo, esto me está haciendo muchísimo daño y a la vez porque quiero evitar sufrir. Me disocio salgo de mí y me coloco en ti (...) Tiene que haber una explicación para que tú me trates mal y me desconecto de lo que me pasa a mi", decía parte del mensaje del video.

Asimismo, la expositora del video recalcó que uno se pone en segundo plano para priorizar las necesidades del otro y es ahí cuando existe un quiebre en la relación.

"Ante el maltrato hay que irse, no buscar la razón ni la causa. Tenes que preservar tu integridad psíquica, física y emocional", agregó.

Este video fue el que publicó el argentino por lo que todo apunta a que fue uno de los motivos que lo llevó a separarse de la actriz quien hoy en día se encuentra feliz y tranquila al lado de su pareja.

Cabe resaltar que no se sabe hasta el momento si el actor sigue con su romance con la reportera Priscila Mateo, pues se encuentra viajando a Argentina bastante seguido tras confesar que a raíz de su polémica separación con Yiddá perdió varias ofertas laborales.

¿Yiddá Eslava manda indirecta a Julián Zucchi?: "Termíname pero no me adornes"

Yiddá Eslava usó sus redes sociales para hacer una aclaraciones sobre el show que ofrece a su público afirmando el contenido ya estaba pactado desde años atrás cuando salió su libro para que pretendan asegurar que todo su show se basa en su mala experiencia con Julián Zucchi.

La actriz reveló que "Por esos son mis exs' es un show que ya tenía planeado desde el 2022 y mostró las pruebas de sus palabras en sus historias.

En el vídeo se puede ver a Yiddá hablando de la infidelidad en ese entonces todavía tenía una relación con Julián Zucchi y no había ninguna polémica entre la parejita.

"Para los que le quedaban duda y que claramente no me siguen. Yo tengo escrito todo mi show por eso son mis exs desde 2022 que lo iba a estrenar y por temas no pude a las pruebas me remito", decía inicialmente.

Asimismo, Yiddá compartió le video donde justamente habló de las hombres infieles y aclaró que sigue pensando igual a pesar de los años.

"Si te quieren sacar la vuelta te la van a sacar no importa si estás gordo fracasaste o estás deprimida alegre, platuda, flaca, gorda. No interesa no depende de ti no es tu culpa métetelo en la cabeza", decía la actriz su polémico video.

"Así que la próxima vez que tu pareja te use de pretexto para justificar su infidelidad 'es que te descuidaste' 'peleábamos mucho' ... termíname entonces pero no me adornes eso no es justificación. Así como tuviste los huevos para mentirme a la cara asume tu error no interesa si lo perdonas o no pero no dejes que te usen de excusa", finalizó diciendo Eslava.