Julián Zucchi rechaza haberle pedido a Priscila Mateo que renuncie a su trabajo con Magaly: "Totalmente falso"

Julián Zucchi decidió nuevamente usar sus redes sociales para desmentir a Magaly Medina quien afirmó en su programa que Priscila Mateo habría solicitado su renuncia del programa debido a todo el escándalo generado a raíz de hacerse público sus saliditas.

Es por ello que el argentino recalcó que respeta el trabajo de su actual saliente y refirmó que jamás le ha pedido algo a su favor que perjudique su carrera profesional de la que se viene esforzando desde hace mucho tiempo.

Fastidiado con Magaly

En medio de una polémica generada por las recientes declaraciones de Magaly Medina, Julián Zucchi, reconocido presentador y actor, ha salido para desmentir categóricamente las acusaciones que señalaban que habría solicitado la renuncia de Priscila Mateo, reportera del programa de entretenimiento Magaly TV La Firme. Ante la difusión de esta polémica declaración, Zucchi ha afirmado de manera contundente que tales palabras de la 'Urraca' son completamente falsas.

Julián Zucchi usó sus redes sociales para aclarar estas afirmaciones que fueron expuestas por la propia Magaly Medina en su último programa.

"Es absolutamente falso que haya solicitado la renuncia de Priscila Mateo de su trabajo en Magaly TV La Firme". Con estas palabras, el presentador rechaza su vinculación con la supuesta solicitud de renuncia que se le atribuía. Zucchi enfatizó en que respeta profundamente el trabajo de los comunicadores y no se involucraría en decisiones laborales que no le competen.

Comunicado de Julián en sus redes

Asimismo, Zucchi destacó la importancia de la integridad profesional y la ética en el ámbito laboral. "Es fundamental respetar el trabajo y la trayectoria de cada profesional en los medios de comunicación. Nunca me he entrometido en decisiones relacionadas con el empleo de mis colegas", afirmó el actor, reiterando su postura firme respecto a la situación.

Por su parte, Priscila Mateo también se pronunció al respecto, respaldando las palabras de Zucchi y desmintiendo cualquier supuesto pedido de renuncia por parte del mismo. "Jamás he recibido una solicitud de renuncia por parte de Julián Zucchi. Mantenemos una relación profesional cordial y respetuosa, y este tipo de rumores solo generan confusión y malestar", declaró Mateo, respaldando así la versión ofrecida por su ahora actual saliente exclusivo.

Finalmente, Julián Zucchi ha negado de manera contundente las acusaciones que señalaban que habría pedido la renuncia de Priscila Mateo de Magaly TV La Firme, calificándolas como "absolutamente falsas". Tanto Zucchi como Mateo han reafirmado su compromiso con la integridad y el respeto en el ámbito laboral, desmintiendo cualquier declaración de personas ajenas a su relación que pueda afectar su reputación.

Priscila Mateo y Julián Zucchi: reportera es captada saliendo del 'depa' del actor

En el último programa de Magaly TV la firme y la conductora explotó contra Julián Zucchi luego de exponer las imágenes donde se le vea Priscila Mateo entrando a su departamento a altas horas de la noche del viernes 15 de marzo.

En las imágenes se puede ver como Julián no tuvo la caballerosidad te acompañara al reportera a su taxi solo la vio desde lejos con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de que es consciente de que su relación no es bien vista por el público.

Sin embargo lo que ha causado polémica es que la reportera visitó el departamento que comparte el actuar junto a sus hijos quienes se encontraban en ese momento en la vivienda pese a ello el argentino afirmó que Priscila no tuvo contacto con ellos ya que ella no entró a su casa.

"Él se queda cruzado de brazos riéndose y ella como perdida tratando de ocultarse y él la manda a los lobos", expresó Magaly bastante enojada con la actitud del argentino quien poco hizo por protegerla de las cámaras.

Y es que Priscila sale del departamento tratando de ocultarse El rostro como si sospechara que la estuvieran grabando pese a ello salió del departamento sola para dirigirse a un taxi.

A pesar de que la conductora aconsejó a su trabajadora no seguir en un romance con el argentino debido a que es un hombre que no es honesto ni leal al parecer la reportera prefiere seguir viviendo su cuento de hadas con el ex Parchís.