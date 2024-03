Julián Zucchi se sintió "obligado" a oficializar su relación con reportera: "No sé qué somos"

¡Atención, fans de la farándula! Julián Zucchi está en el ojo del huracán después de hablar sobre su relación con la reportera de "Magaly TV La Firme" Priscila Mateo. En una entrevista candente con "Amor y Fuego", Julián reveló que se sintió "obligado" a hacer público su romance con Priscila, aunque no estaba en sus planes iniciales.

Julián Zucchi se vio obligado a oficializar a reportera

Julián Zucchi ha dado de qué hablar al confesar que se sintió "obligado" a oficializar su romance con la reportera Priscila Mateo. Te contamos todos los detalles.

En una charla con "Amor y Fuego", Julián dejó en claro que le tiene cariño a Priscila, pero no planeaba hacer público su amorío. Él dijo: "Obviamente, cuando salen las imágenes de ustedes, mi intención no era todavía salir a anunciar nada, pero me vi obligado a hacerlo, pero lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo aprecio y quiero".

Julián Zucchi se vio obligado a oficializar su relación con reportera de Magaly. (Foto: Amor y Fuego)

Aunque Julián está saliendo con Priscila, aún no está seguro de qué tipo de relación tienen. Él comentó: "Somos exclusivos porque es una palabra que utilizamos nosotros, es una interna entre nosotros, nos veníamos conociendo, uno no entiende bien cuáles son las reglas cuando vas conociendo a alguien, no sé qué somos".

Julián explicó que la situación se complicó porque comenzaron a circular rumores sobre Priscila, y él quería protegerla. Sin embargo, también dejó claro que no está seguro de qué esperar de esta relación, ya que están recién conociéndose.

Julián sobre Yiddá y cómo está tomando Magaly su relación

El actor argentino también habló sobre sus problemas con Yiddá Eslava, su expareja y madre de sus hijos. Julián aclaró que su relación con Yiddá terminó en octubre del año pasado, pero fue sorprendido por la noticia de su nueva relación en enero. Esto lo llevó a retomar su vida amorosa y conocer a Priscila.

Al ser preguntado sobre la decisión de Magaly Medina de prohibirle a Priscila que lo entreviste, Julián comentó: "Mira, te voy a decir algo, si uno es profesional, no pasa nada, ¿qué es lo único que no va a poder hacer Priscila? Entrevistarme a mí o ser objetiva conmigo o con este tema de la ruptura o lo que declare Yiddá".

En resumen, Julián Zucchi está en medio de una montaña rusa emocional, tratando de entender sus sentimientos y su relación con Priscila, mientras enfrenta críticas y rumores sobre su vida amorosa. Seguiremos atentos a más detalles sobre este culebrón en la farándula.