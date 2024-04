Karla Tarazona confiesa que está arrepentida de su matrimonio con Rafael Fernández: "Me aloqué y la fregué"

La presentadora de "Préndete", Karla Tarazona, fue invitada al programa en YouTube de Edson Dávila, conocido como Giselo y conductor en "América Hoy". Durante la entrevista, compartió detalles sobre su reciente boda con Rafael Fernández, con quien se casó después de cuatro meses de relación.

Ante ello, la conductora se mostró arrepentida por esta decisión, pues recordemos que ambos están separados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karla Tarazona se arrepiente de su matrimonio

Tarazona y Dávila intercambiaron bromas sobre el negocio de "huevos" de su ex esposo, Rafael Fernández, apodado el 'Rey de los Huevos'. La conductora comenzó diciendo: "Los huevos que no tienen otros y que les faltan a algunos", lo que provocó risas en el set de "Edson pa qué más".

Sin embargo, en medio de la entrevista, Dávila le preguntó: "¿Qué errores no volverías a cometer en tu próxima relación?". Ante esto, Tarazona expresó sinceramente que es una persona que intenta no lamentarse por las decisiones que tome en su vida, ya sean positivas o negativas. Sin embargo, admitió que considera como un error el haberse casado tan rápidamente.

"No suelo arrepentirme de mis decisiones, apechugo bastante cuando elijo algo bien o algo para mal, pero creo que el error que no volvería a cometer es casarme tan rápido", dijo Karla Tarazona, quien recordó que su boda con el empresario se dio en época de la pandemia, cuando se hablaba de "vivir la vida" y no pensar mucho las cosas y fue en ese contexto que tomó la decisión de casarse.

"Me aloqué, me casé y la fregué", dijo Karla Tarazona, sin embargo, después comentó que de los tropiezos uno se levanta y sigue adelante. "De los errores uno no tiene por qué arrepentirse porque al final uno aprende", aseguró la conductora de "Préndete".

¿Volvería a casarse?

La presentadora de televisión mencionó que ahora preferiría esperar alrededor de dos años antes de considerar casarse con alguna futura pareja. No obstante, reiteró su deseo de volver a casarse y mantener abiertas las puertas al amor, como ya ha expresado anteriormente.

Es importante recordar que la relación amorosa entre Karla Tarazona y Rafael Fernández comenzó durante la pandemia en 2020. Aunque la fecha exacta no está confirmada, aproximadamente fue a mediados de año, cuando empezaban a relajarse las restricciones. Sin embargo, lo sorprendente fue que en septiembre del mismo año, la conductora ya llevaba un anillo de diamantes y se había comprometido con el empresario.