Karla Tarazona "explotó" en pleno programa EN VIVO por preguntas sobre Domínguez (VIDEO)

¡Se hartó! Para su mala fortuna, Karla Tarazona estará siempre ligada a Christian Domínguez. Ante las recientes infidelidades del cantante de cumbia, muchos han buscado la palabra de la conductora de "Préndete", sin embargo, poco o nada a querido declarar. En la reciente emisión del programa "Todo se filtra", la ex "Recargados de Risa" no aguantó más y "explotó" cuando Giovanna Valcárcel la llamó para hacerle algunas preguntas sobre el ahora ex de Pamela Franco.

Karla Tarazona "explota" EN VIVO

Christian Domínguez hasta el momento no ha dado declaraciones respecto al nuevo escándalo el cual lo involucra en una infidelidad a Pamela Franco. El silencio del cumbiambero ha hecho que la prensa opte por buscar la palabra de personas allegadas al cantante, tales como Melanie Martínez, Karla Tarazona, entre otras.

Justamente la última en mención es la más asediada por los medios de comunicación en los últimos días, más aún cuando vieron a Domínguez ingresando a su casa. En el último programa de "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio y Giovanna Valcárcel no tuvieron mejor idea que llamar a la conductora de "Préndete" buscando tener una exclusiva.

Sin embargo, no todo salió como esperaban, ya que Karla Tarazona, prácticamente, "estalló" de la cólera en pleno programa EN VIVO. "No queremos faltarte el respeto, sabes cuánto te quiero. La pregunta es si vas a dar alguna exclusiva", consultó Giovanna Valcárcel.

"Yo estoy bien hasta que me llaman a preguntarme cosas que ya he respondido y que no pienso tocarlas más. Yo te estoy contestando por respeto, la amistad, pero siento que todos están abusando y ya me llaman de tantos teléfonos. Yo pensando que me llaman por trabajo y no es así, así que lo voy a repetir, no voy a hablar del tema, no voy a responder por acciones que no me corresponden por respeto a mis hijos. Así que les mando un beso y chau", fue la fría respuesta de Karla Tarazona ante la sorpresa de Giovanna Valcárcel y "Metiche".

Mensaje a Pamela Franco

Hace un par de días, Karla Tarazona decidió pronunciarse por primera y única vez sobre la infidelidad de Christian Domínguez. La conductora señaló que no quiere ahondar en detalles debido a que ambos tienen un hijo y por respeto al menor, prefiere evitar hablar del cumbiambero.

Sin embargo, sí le mandó un mensaje a Pamela Franco y afirmó que se solidariza con ella ya que hace unos años pasó por la misma situación.

"La gente se ha olvidado que aquí hay de por medios hijos, los hijos de él, mis hijos y nuestro hijo en común. Me solidarizo, yo también pasé por lo mismo, tengo empatía con aquella mujer porque para ella debe ser doloroso y fastidioso tener que prender un televisor todos los días, ver en las redes la cantidad de cosas que se dicen y desdicen sobre una situación que no es responsable", señaló Karla.