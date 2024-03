¡La que se arma! Alfredo Benavides demandaría a 'Peluchín' por constantes ataques ¿Qué dijo?

Alfredo Benavides decidió poner un alto a los constantes ataques que recibe de parte del conductor de 'Amor y Fuego', Rodrigo González, el cómico recalcó que suele no darle importancia a las críticas que recibe pero al parecer el conductor ha llegado a su límite por lo que tomaría acciones legales.

El cómico mostró su fastidio sobre las recientes declaraciones de Rodrigo donde lo ha tildado con que se parece a Chibolín, "pues siempre está metido en cosas truculentas", esto a raíz de los problemas que ha tenido con la ley.

No aguanta pulgas

Alfredo Benavides afirmó que siempre ha mantenido el respeto con Rodrigo González a pesar de que el conductor tenía fuertes comentarios para él, sin embargo, el humorista aseveró que 'Peluchín' ya se ha excedido en sus palabras por lo que no se quedaría de brazos cruzados.

"En unos días le voy a responder a 'Peluchín', pero no en las cámaras. ¿Si tomaré acciones legales? No lo puedo decir ahorita. Siempre he sido una persona muy respetuosa con el señor Rodrigo González, nunca he tenido ningún problema con él, pero cuando las cosas ya se exceden hay que consultar a otras personas a ver que ser hace", sostuvo Benavides.

Hasta el momento, Rodrigo no ha respondido en su programa la advertencia que le ha mandado el cómico si continúa hablando de él sin tener ningún tipo de tino.

Por otro lado Alfredo se mostró agradecido por haber apadrinado a las 'Divas Doradas' que iniciarán una serie de presentaciones en los locales de Rústica.

"La verdad es un gusto para mí que me hayan elegido las Divas Doradas como su padrino en su presentación oficial, son muy talentosas y estoy seguro que muy pronto las veremos triunfar en todo el Perú. Siempre hay que apoyar a nuestros artistas nacionales, luego lo extranjero", expresó el imitador.

Finalmente, no fue ajeno al anuncio de su hermano Jorge donde afirmó que sigue peleando por el regreso de 'La Paisana Jacinta' a la televisión e incluso recalcó que el caso ya se encuentra en el Tribunal Constitucional.

"La Paisana Jacinta no representa a nadie, se trata de un personaje. Lamentablemente estamos en un país en donde las decisiones judiciales se manejan desde una oficina. Sería lindo tenerla en el programa, pero como dijo Jorge el caso ya están en el Tribunal Constitucional", agregó.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Hace unos días en su programa, Rodrigo González arremetió contra Alfredo Benavides luego de revelarse audios que evidenciarían que el cómico y Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides serían testaferros de Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho.

El conductor de Amor y Fuego aseguró que Alfredo Benavides siempre estaría involucrado en temas turbios e incluso lo comparó con Andrés Hurtado, el popular Chibolín.

"Alfredo Benavides es como Chibolín, siempre está metido en cosas truculentas, por eso son amigos pues. Dime con quién andas y te diré quién eres, no lo inventamos nosotros, en la tele hay esas alianzas, esas juntitas ¿Por qué siempre con ellos? Donde está lo trucho siempre aparecen esos nombres", sostuvo.