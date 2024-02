La emotiva promesa que le hizo Pamela Franco a su madre si descubría una infidelidad: "Yo voy a ser fuerte"

En su declaración sobre su separación de Christian Domínguez, Pamela Franco afirmó que permanecerá firme después de que se revelara la infidelidad del cantante, cumpliendo así la promesa que le hizo a su difunta madre. Recordemos que en una entrevista para "Todos Sanamos", Pamela Franco reveló la emotiva promesa que le hizo a su madre antes que falleciera. De esta forma, la cantante de cumbia ha demostrado cumplir lo mencionado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco y la promesa que le hizo a su madre

La vocalista, que hace un año fue invitada al podcast 'Todos sanamos' de la psicóloga Lizbeth Cueva, compartió aspectos de los desafíos que ha enfrentado desde su juventud. En la conversación, Pamela enfatizó las cicatrices emocionales originadas por la infidelidad y rememoró la promesa que le hizo a su madre en ese contexto. De igual forma, es importante resaltar que a la fecha la cantante de cumbia ha cumplido su promesa.

"Siento que hay otras agresiones que duelen más, que marcan más porque, cuando te es infiel alguien, la vida y Dios te están demostrando que esa persona no te quiere y simplemente dices: 'oye, chau'. Entonces, yo desde ahí le hice una promesa a mi mamá, que se vaya tranquila, que yo voy a ser fuerte, que ya no voy a ser igual. No me van a lastimar como me han lastimado", sentenció la artista.

El recuerdo de esta promesa ha suscitado interés y reflexión entre los seguidores de Pamela Franco, quienes han manifestado su respaldo y admiración por su sinceridad y firmeza frente a situaciones emocionales difíciles.

Christian Domínguez rompió su silencio en "América Hoy"

Christian Domínguez rompió su silencio después de una semana de ausencia en redes sociales y en los medios de comunicación. El cantante se presentó en su lugar de trabajo, el programa 'América Hoy', para compartir su versión de los acontecimientos.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Christian Domínguez pide perdón a Pamela Franco: "Fue una vergüenza pública" Christian Domínguez apareció en "América Hoy" para pronunciarse por el ampay con Mary Moncada, en una entrevista exclusiva para el programa inició disculpándose con su pareja y con su familia por haber ocasionado un escándalo. ¿Qué opinas? 🤯🤯 Fuente: América Hoy . . . #ChritianDomínguez #AméricaHoy #Entrevista #Confesión #Ampay #Espectáculos #fyp ♬ sonido original - La Noticia Perú

El artista afirmó que no se ve a sí mismo como un infiel crónico, o en todo caso, no está al tanto de tener esa condición, ya que según Janet Barboza, conductora del programa, los psicólogos sugieren que podría ser diagnosticado con esta condición. "Soy consiente que tengo que darme una terapia, pero el psicólogo no me va a curar", dijo inicialmente el artista.

Además, compartió que desde que comenzó este escándalo, ha buscado ayuda psicológica para comprender qué le sucede y por qué siempre repite patrones en sus relaciones sentimentales. "Estoy enfermo por eso pedí ayuda psicológica", afirmó. También mencionó que no experimenta una dinámica familiar disfuncional, ya que cuenta con padres que están juntos y siempre le han transmitido la idea de una familia feliz, fundamentada en el respeto.