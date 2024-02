¡La fe! Christian Cueva busca refugio en la iglesia para cambiar tras infidelidad: "Lo principal es Dios"

Christian Cueva, el futbolista peruano, ha decidido pronunciarse nuevamente en el programa "América Hoy". Y sí, el escándalo no tiene límites. 'Aladino' está en busca de la redención, y la iglesia dice que es su nuevo refugio.

Christian Cueva se refugia en Dios tras infidelidad

En el programa de farándula más candente de la televisión, Christian Cueva no solo admitió sus "errores" con Pamela Franco, Chris Soifer y Rosángela Espinoza, sino que también dejó claro que está en un camino espiritual para cambiar. Se va directo a la iglesia.

"Estoy con una persona que quiero mucho que es la persona de la iglesia y me está ayudando. No te puedo decir ahorita y no descarto si debo ir a un psicólogo, pero para mí lo principal es Dios", confesó el futbolista en medio de la entrevista. Parece que 'Aladino' busca una nueva dirección en su vida.

El futbolista no solo busca enmendar sus errores, sino que también se plantea la posibilidad de buscar ayuda profesional. "Tomaré en cuenta buscar a un especialista, pero sé que quien nunca me soltó la mano fue mi esposa y Dios", agregó Cueva.

Y como si eso no fuera suficiente, Christian Cueva no pudo evitar derramar algunas lágrimas al final de la entrevista. "Ahora solo quiero regresar a lo mío, recuperarme y hacer feliz a la pelota, ella y mi familia. Mucha gente me quiere ver destruido, eso no se lo voy a permitir a nadie", expresó 'Aladino' entre sollozos.

Cueva estalla contra Janet Barboza

Pero la historia no termina aquí. El drama se intensifica. Christian Cueva se enfrentó en vivo a Janet Barboza, generando más controversia. El futbolista exigió pruebas sobre las declaraciones de su padre relacionadas con su romance con Pamela Franco. El escándalo no tiene fin.

La discusión escaló cuando el futbolista agregó, visiblemente molesto, "Si las tienes, que diga que mi papá estuvo metido". Janet, sin titubear, citó las declaraciones de Pamela Franco en "Mande quién Mande", desafiando a Cueva: "Si eso para ti es una prueba, Janet, no te puedo decir nada".

En resumen, Christian Cueva está en medio de una transformación. Así que, prepárense para más episodios de este emocionante drama futbolístico. ¿Christian Cueva logrará cambiar su vida y dejar atrás los deslices amorosos? La iglesia y 'Aladino' están listos para más sorpresas. Sin duda, hay mucho espectáculo en la vida del futbolista, tema del que dice es otro mundo, pero parece conocer muy de cerca.