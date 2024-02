"La inseguridad ciudadana le ganó al país", Janet Barboza respalda a Paolo Guerrero tras declaraciones

Paolo Guerrero ha causado polémica a raíz de las declaraciones que ha brindado donde revela los motivos por lo que decidió no jugar para el club César Vallejo y es que el popular 'Depredador' ha optado por priorizar la seguridad de su familia.

Janet Barboza no fue ajena a esta situación y se solidarizó con Paolo Guerrero pues no es novedad la inseguridad ciudadana que abunda en nuestro país.

Saca pecho por Paolo

Janet Barboza habló en el programa de 'América Hoy' sobre la situación que viene atravesando Paolo Guerrero quien decidió no aceptar jugar para el club César Vallejo luego de recibir amenazas hacia su familia.

Es por ello que Janet Barboza reveló que entiende su preocupación hacia su madre y su seguridad lo que le llevó a rechazar la propuesta de Richard Acuña.

"La inseguridad ciudadana le ganó al país", dijo la co conductora preocupada por la ola de delincuencia que todavía es una problemática en el país.

Asimismo, Ethel aseveró que ya no hay un lugar seguro en el país y que ahora con esta situación la pareja de Paolo, Ana Paula Consorte, tiene menos ganas de venir al Perú, ya que se deslizó que fue ella quien afirmó que no quería vivir en el país.

Finalmente, Ethel y Janet también se solidarizaron con Doña Peta, madre del jugador quien fue la que recibió las amenazas en su teléfono motivo que la llevó a comunicarse con Paolo y contarle su preocupación.

Hasta el momento se sabe que Paolo si llegó a firmar el contrato, sin embargo, directivos del club no aceptan su renuncia debido a la pérdida económica que generan y no se ha llegado a un acuerdo.

¿Qué dijo Paolo?

Como pocas veces se le ve, Paolo Guerrero decidió aparecer EN VIVO en una entrevista con un programa de televisión. El "Depredador" rompió su silencio en una conversación exclusiva con "América Noticias" y mostró su total preocupación por el vía crucis que atraviesa.

Todo comenzó con la confirmación de la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo. El delantero nacional se alistaba para su primera aventura en la Liga 1 y también para participar en la Copa Sudamericana, sin embargo, esto no podrá ser así. En la entrevista con "América Noticias", el ex atacante del Hamburgo reveló que su madre, Doña Peta, es quien ha recibido todas las amenazas.

Amenazas a Doña Peta

"Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Y como a las 9:00 p.m., mi mamá me llama para decirme que vea los mensajes que le mandaron, muy nerviosa. Le dije 'mamá, tranquila, no sabemos quiénes pueden ser estas personas. Déjame consultar con mi abogado sobre lo que dice, quédate tranquila, el Perú me quiere'. No sabíamos hasta dónde podía llegar esto", confesó en un inicio Paolo Guerrero.

Además, señaló que se comunicó con Christian Cueva para que pueda ayudarlo en esta difícil situación. El volante de la selección peruana le dijo al "Depredador" que las cosas estaban movidas por Trujillo, por lo cual, Paolo Guerrero confirmó que ya no jugará en la César Vallejo.

"Luego llamé a Cuevita porque él es de allá, quería saber un poco del tema, me dijo que la cosa estaba picante, pero que me quedara tranquilo, ya sabemos cómo es de juguetón, me dijo que me iba a chalequear. Me pasó con algunos amigos de él, conversamos, me dijeron que saben quiénes son, que conversará con ellos...", agregó.