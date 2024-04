¿La Muñequita Milly pudo sobrevivir? Especialista revela lo que debió hacer el Dr. Fong luego de la operación

La Muñequita Milly perdió la vida el pasado 3 de marzo debido a una septicemia generalizada, según lo señalado en la denuncia presentada por su familia contra el Doctor Víctor Barriga Fong. Esta situación se habría originado después de que durante una liposucción, el cirujano perforara parte del intestino de la paciente y la dejara sin atención durante varios días.

Aunque los expertos en la materia reconocen la dificultad de sobrevivir a una septicemia que afecta a todos los órganos, se considera que este trágico desenlace pudo haberse evitado con tiempo suficiente, especialmente tratándose de una paciente tan joven. Esto fue destacado por un cardiólogo entrevistado por Magaly Medina en su programa. Conoce más detalles a continuación.

La operación que acabó con la vida de la Muñequita Milly

Es bien conocido que en cualquier procedimiento quirúrgico existe cierto grado de riesgo que puede ocasionar complicaciones, las cuales varían según las características de cada individuo. Por esta razón, antes de someterse a una cirugía, es importante que el paciente se someta a exámenes con especialistas en evaluación de riesgos quirúrgicos, como cardiólogos.

Por esa razón, Magaly Medina consultó al doctor Marco Antonio Almerí acerca del nivel de riesgo asociado a la liposucción realizada en la Muñequita Milly. La respuesta del doctor resultó sorprendente, ya que indicó que la edad de la paciente fue un factor significativo que contribuyó a que el riesgo de la operación no fuera la causa principal de su fallecimiento.

"No debiera de tener ningún riesgo, se trata de una persona muy joven, no tiene hipertensión, diabetes y demás, usualmente son limpias y no tienen por que entrar caminando y salir en un ataud. Esto revela que aquí ha ocurrido algo que la Fiscalía tiene que investigar", expresó.

No obstante, admitió que existe la posibilidad de perforar el intestino durante ese tipo de procedimiento quirúrgico. Sin embargo, enfatizó en que es crucial que el médico esté adecuadamente capacitado para abordar esa complicación de manera oportuna, habilidades que se adquieren durante la formación universitaria.

¿Se pudo prevenir la muerte de la joven cantante?

Según lo señalado por el esposo de la Muñequita Milly, después de la cirugía, ella experimentaba un intenso dolor abdominal que resultaba completamente intolerable y que no cedía con ningún medicamento. A pesar de ser trasladada a la clínica, se afirma que el Doctor Fong únicamente habría dejado a enfermeras responsables de administrarle medicamentos que no surtieron ningún efecto.

Según el cardiólogo, dado que los medicamentos no lograron aliviar el dolor de la paciente dentro de un lapso de 6 horas, el cirujano debería haber intervenido y realizado exámenes, considerando las posibles complicaciones que podrían haber ocurrido. Por tal motivo, enfatizó que la cantante no tenía que perder la vida, pues el doctor debió actuar a tiempo.

"Si el dolor no pasa en 6 horas entonces uno debe pensar en esas complicaciones que se estudia en la literatura y en la universidad por operación intestinal. Ahí se hace la resonancia para buscar líquido peritoneal pero ha habido mucha demora, cinco días", expresó.

"Tenía una peritonitis que pudo haberse comprobado con un buen examen, tomografía, resonancia, ecografía, programar una segunda cirugía para cerrar y una buena cobertura antibiótica el mismo jueves y ella no tenía que haber fallecido. Esta semana larga hizo que haya un descuido en algo que no es habitual, un cirujano tiene que evaluar a las 6 horas y debe tener un monitoreo permanente", finalizó el especialista.