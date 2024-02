"La nueva beatita": Janet Barboza arremete contra Alejandra Baigorria por criticar a América Hoy

Janet Barboza contraatacó enérgicamente a Alejandra Baigorria después de que criticara a América Hoy por darle un espacio a Christian Domínguez en una de sus secuencias. La presentadora de Consume Perú destacó la importancia de sancionar los comportamientos inapropiados, como la infidelidad del músico de cumbia. Ante ello, la polémica Janet Barboza no dudó en arremeter contra la exchica reality llamándola "Sor Hermana Alejandra". Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza arremete contra Alejandra Baigorria

En la más reciente edición del programa magazine "América Hoy", Janet Barboza habló de las críticas de Alejandra Baigorria al programa de las mañanas llamándola "beatita". Cabe resaltar que la exchica reality cuestionó a "América Hoy" por darle un espacio a Christian Domínguez en una de las secuencias del programa en donde estuvo 'cazando infieles' junto a su compañero Edson Dávila. Esto fue inaceptable para Alejandra Baigorria, quien consideró que no se estaba actuando como debía ser, castigando la infidelidad y no premiándola. Por tal motivo, Janet Barboza no dudó en responderle a la pareja de Said Palao llamándola "Sor Hermana Alejandra" y "beatita".

A pesar de trabajar en el mismo canal, parece que se armó la bronca entre ambas. "Trabaja con nosotras en esta empresa, pero sor hermana Alejandra, ahora resulta que es la nueva beatita (...) Hay mucho que decir a quién no recuerda su historia", dijo la popular rulitos. Al concluir el programa, Janet Barboza mencionó que no pudo responder a Alejandra como hubiera querido y prometió hacerlo al día siguiente.

¿Qué dijo la exchica reality?

La empresaria de Gamarra criticó abiertamente el programa América Hoy después de que Christian Domínguez participara en una sección sobre infidelidades junto a su compañero Edson Dávila. Alejandra Baigorria expresó firmes objeciones sobre la inclusión del cantante de cumbia en este segmento, argumentando que podría normalizar la infidelidad al presentarlo como si nada hubiera ocurrido. En consecuencia, enfatizó la necesidad de castigar estos comportamientos, ya que afectan a muchas personas involucradas.

"No tenemos que normalizar, ahora es como: 'ay salgo a hacer entrevistas a infieles en la calle'. Dios! eso me chocó durísimo, no, lo que está mal se castiga, por todos los lados, no defendiendo a una persona u otra. Las familias están sufriendo", sostuvo. La exchica reality enfatizó que se debe dejar de tocar estos temas por las familias de todos los involucrados. Estas declaraciones ocasionaron que Janet Barboza le responda a Alejandra Baigorria en el programa magazine.