"La trampa está ahí, cae quien quiere": ¿Ana Paula Consorte "explota" contra Doña Peta en redes sociales?

¡No le gustó nada! Paolo Guerrero finalmente jugará por la Universidad César Vallejo. El "Depredador" llegó a un acuerdo con los trujillanos y se vestirá de "poeta" por todo el 2024, pese a las amenazas que recibe en su contra. Todo era felicidad para él y su familia, pero la que no estaría muy satisfecha sería Ana Paula Consorte. La brasileña ha utilizado sus redes sociales para expresar lo que sería su malestar por el nuevo equipo del delantero y ahora, habría enfilado sus baterías contra Doña Peta, madre de "Paolín".

Ana Paula Consorte y su curioso mensaje en redes ¿para Doña Peta?

La novela de Paolo Guerrero y la UCV llegó a su fin y para tranquilidad de ambas partes, el contrato firmado hace varios días se cumplirá a cabalidad. Al finalizar la extensa reunión que sostuvieron el "Depredador", Ana Paula Consorte, Doña Peta, el Coyote Rivera y sus abogados junto a Richard Acuña, se notó a todos con el semblante tranquilo.

Sin embargo, no todos habrían estado tan felices que digamos, ya que fue la propia Ana Paula Consorte quien dejó polémicos mensajes en redes sociales. La madre de los dos últimos hijos de Paolo Guerrero compartió una contundente frase en redes sociales, la cual estaría dirigida para Doña Peta, su suegra.

Ana Paula contra Doña Peta

"Una buena mujer permanece al lado del hombre, incluso sabiendo que él miente, que engaña y que traiciona, y esa mujer es su madre, ¡mi amor! ¡Nosotras no! ¡La trampa está ahí, cae quien quiere!" , se lee en el mensaje enviado por la brasileña.

Esta historia subida a su cuenta oficial de Instagram daría cuenta de que Ana Paula Consorte no estaría nada feliz con la decisión de Paolo Guerrero. Según diversos periodistas deportivos, una razón de peso para que el delantero no quiera llegar a la César Vallejo era su pareja, por lo cual, no sorprendería que esté muy molesta con el "Depredador".

"No quería que se entere"

Las amenazas en contra de Paolo Guerrero y su familia llegaron a oídos de Ana Paula Consorte. La brasileña se mostró sorprendida ante la situación y se opuso a que el delantero continúe su carrera en la Universidad César Vallejo.

"Estábamos coordinando el vuelo privado, pero los mensajes llegaban cada vez más y más. Lo conversé con Julio y le dije que mi familia estaba preocupada por la situación. Lo conversé en casa también con mi mujer y tomamos la decisión de que no (iba a viajar). No iba a exponer a familia, sobre todo con tres niños", manifestaba hace unos días Paolo Guerrero.

"Me siento muy preocupado por la seguridad (de mi familia), pero confío en las autoridades y en que la gente de Perú me quiere. Saldré de esto lo más pronto posible. No estoy en Perú, pero quiero que ellos estén tranquilos. Hoy por hoy, nadie en el Perú se puede sentir tranquilo, sobre todo en Trujillo que la han declarado en emergencia. Nunca me sentiré tranquilo, pero apelo a las autoridades", precisó en aquel momento.