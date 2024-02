Las chicas de 'Cachudas Pero Conchudas' cuentan quién de sus ex novios fue su momento más humilde

Las chicas Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos se encuentran promocionando su stand-up comedy 'Cachudas Pero Conchudas'. Todas estuvieron en una divertida entrevista con el youtuber Chiquiwilo donde contaron muchas cosas.

¡Sus momentos más humildes de Leysi, Samantha y Roxana!

En una entrevista con Chiquiwilo, las chicas de 'Cachudas Pero Conchudas' contaron sobre muchas cosas divertidas. El youtuber preguntó a las chicas quién de sus ex parejas fue el momento más humilde y nombró que la ganadora fue Samantha Batallanos.

La primera en responder fue Leysi Suárez, quien respondió que tuvo muchos momentos humildes. La querido locutora radial agregó que no le gustan los bonitos, sino los menos agraciados porque dice que se esfuerzan más para conquistarla.

"El chico que no es tan agraciado le pone su pinta, su carisma, su labia, su floro, eso me gusta", dijo Leysi Suárez y como no respondía a la pregunta, Chiquiwilo respondió diciendo que su momento humilde fue con su ex pareja Marco Antonio.

En eso, Samantha Batallanos comenta: "Yo no sé, yo puros muñecos nada más en mi vida", generándose una respuesta negativa de todos en el set. Chiquiwilo responde a Samantha y le dice: "Tú has tenido tu momento humilde, recontra humilde".

Samantha respondió entre broma que ella sufre de amnesia desde el año pasado: "He tenido una caída, voy a ir a terapia para poder recordar todo... que yo me acuerde he estado con puros muñecos". Como no respondía, el youtuber nombró al boxeador Maicelo como el momento más humilde de Batallanos.

Cuando tocó el turno de Roxana Molina, ella dijo: "Solamente te voy a decir que una dama no tiene memoria". El entrevistador agregó que la influencer tuvo muchos momentos humildes que nunca compartió por redes sociales, pero que el más humilde fue el youtuber Gerardo Pe'.

¡Cachudas pero Conchudas!

Este stand-up comedy 'Cachudas pero Conchudas' se unieron las tres mujeres que fueron engañadas muchas veces y contarán sus historias. Leysi, Roxana y Samantha se preparan para estrenar el próximo lunes 04 de marzo y solo tendrán cuatro funciones.

Se llevará a cabo en la Estación Barranco a partir de las 8:00pm. Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos ya vienen arrasando con su stand-up juntas. La primera fecha ya hizo sold out, las entradas se encuentran disponibles a través de Vaope.com.

Al público le viene encantando esta unión de las chicas porque la vienen rompiendo en las redes sociales. Cada una tiene una forma de ser distinta, pero se unen en una divertida comedia para entretener al público con sus experiencias.