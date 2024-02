"Las Hurtado Coquette llegaron a la TV": Chefsitos convierten a Génesis y Josetty Hurtado en sus favoritas de EGCFx2

¡Se ganaron el corazón! "El gran chef famosos" vuelve recargado de risas y alegrías en su nueva temporada que trae el doble de locura y diversión. "El gran chef famosos x2" es la nueva apuesta del reality culinario y ya se conocen quienes son las ocho duplas que estarán en la cocina. Ayer se desarrolló el primer capítulo y un dúo se llevó toda la atención de los chefsitos en sus casas: las hermanas Hurtado. Génesis Hurtado y Jossety Hurtado fueron tendencia en redes sociales con sus llamativos looks y sus platos no tan agradables para el jurado.

Las hermanas Hurtado imponen el estilo Coquette en "El gran chef famosos x2"

Desde su estreno en la televisión peruana, "El gran chef famosos" ha revolucionado la vida de muchos artistas. A base de "televisión blanca", el reality de cocina ha presentado otra cara de personajes de Chollywood como Ricardo Rondón, Millet Figueroa, Tilsa Lozano y fue una vitrina para que Milene Vásquez, Armando Machuca, Mauricio Mesones, Mayra Goñi, entre otros puedan hacerse más conocidos.

Por eso, esta nueva temporada llamada "El gran chef famosos x2" despertó la curiosidad de muchos televidentes en sus casas, quienes, definitivamente, no se perdieron el gran estreno de ayer.

Las hermanas Hurtado se robaron toda la atención con su llamativo look y, no solo eso, sino también llevaron sus propios implementos personales (al mismo estilo del padre). Cuadernos personalizados, extintor propio, utensilios de cocina, entre otras cosas fueron los que llamaron la atención de los chefsitos y su chispa fue el ingrediente especial.

Todo esto hizo que de inmediato se ganaran el cariño del público en redes. Muchos reconocieron que al inicio tenían sus dudas respecto a ella, sin embargo, con su desempeño ayer callaron varias bocas.

"Llegaron para imponer la verdadera moda", "son las Coquette del grupo", "los demás se ven muy aburridos a su lado", "definitivamente no me pierdo esta temporada", "me hicieron la noche", "igualito a su padre", "más brillo que sazón, pero ellas no se rinden", son algunos de los comentarios en redes.

BASTA son demasiado adorables como tratan de aprender todo en la cocina, ya las amo. 💖🎀 Vamos con todo chicas, necesito verlas el resto de la temporada~ 💝🎀#ElGranChefFamososX2#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/zrUh4y2Tmd — 𝑲𝒐𝒓𝒊𝒊.ᵐⁱⁿ⁻ˡⁱᵗᵗˡᵉᶜᵃᵗ ⟭⟬⁷ ♡ (@yglittlecat_) February 6, 2024

Pasan a sentencia

Pese al buen espectáculo que le ofrecieron al público, en el programa califican la sazón y la preparación de los platos. En este punto, a Génesis Hurtado y Josetty Hurtado no les fue tan bien y cayeron en la temida noche de sentencia.

Junto a ellas, Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar tampoco convencieron al jurado y ahora deberán enfrentarse junto a los dos sentenciados de hoy en la temida noche de sentencia.

Pero, a pesar de esto, los chefsitos prometen disfrutar hasta donde puedan a las hermanas Hurtado que sin duda se las traen en la cocina de "El gran chef famosos x2".