¡Las pruebas los delatan! Jefferson Farfán pasó acompañado el Día de San Valentín con misteriosa joven, según Magaly Medina

A pesar de publicar que pasó el Día de San Valentín sin compañía alguna, Jefferson Farfán fue expuesto por Magaly Medina durante su más reciente programa, pues la 'Urraca' mostró que el exfutbolista no habría pasado solo el 14 de febrero. En ese sentido, mostró pruebas de que en el mismo lugar donde la 'foquita' se tomó la fotografía también habría estado con la joven Delany López, quien anteriormente estuvo en el set de la 'Urraca'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina expone a Jefferson Farfán en San Valentín

En la más reciente edición del programa "Magaly TV La Firme", la conductora de televisión presentó una nota en donde Jefferson Farfán posteó una imagen pasando solo el Día de los Enamorados. Sin embargo, las pruebas que mostró Magaly Medina demostrarían que no fue así, ya que la joven Delany López también compartió historias en el mismo lugar donde se tomó la fotografía el "10 de la calle". Incluso, mostró las coincidencias en la gorra que usaba ella, pues el jugador también usa la misma gorra.

Las 'odiosas coincidencias' no pasaron desapercibidas por la 'Urraca' quien dejó en evidencia que Jefferson Farfán no habría pasado solo la noche de San Valentín. "Yo no sé porque todos los jugadores de fútbol tienen las ganas de victimizarse y este por ejemplo (Jefferson Farfán) quiere aparentar que ha pasado el 14 soltero. Feliz San Solterín", dijo en un principio la 'Urraca'.

"Pero la chica con la que él sale, con la que pasó su Valentín lo delata y pone esta foto, con las dos copas, en el mismo lugar, pero la chica no se calla nada. Ella postea y pone fotos, la misma gorra con la que postea él, la chica está en la playa, en la piscina, no sé, con la misma gorra. Entonces, ella lo pone en evidencia", sostuvo Magaly Medina.

¿Quién es Delany López?

En febrero de 2021, cuando Delany López mantenía una relación con el futbolista Alexi Gómez, lo denunció por pensión de alimentos y por maltrato físico y psicológico. "Hubo una oportunidad en que él estaba mareado y le llegaron fotos de una mujer. Cuando le pedí explicaciones, me arrancó el celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué m.. agarrar sus cosas", dijo para "Magaly Tv: La firme" en aquel entonces.

Farfán y las coincidencias con su saliente

Ahora, la conductora de televisión la puso en evidencia y también mostró los tiktoks que ella comparte en donde se muestran más pistas, según lo que cuenta Magaly Medina. "Y responde preguntas sobre Farfán. 'Se preguntan cómo nos comunicamos. En público ni nos conocemos' O sea que en público se hacen como si fueran extraños. ¿Que feo no? Y ella se jacta de eso", sostuvo la Urraca.