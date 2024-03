Laura Mau reafirma que Daniela Darcourt no canta salsa: "Así estés con Tito Nieves"

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha ganado gran fama en los últimos años. Por su parte, Laura Mau es una artista con una larga trayectoria musical, quien afirmó nuevamente que Daniela canta bonito, pero que no es salsa.

Laura Mau afirma que dice la verdad

Desde que Laura Mau afirmó que ninguna de las artistas actuales peruana canta salsa de verdad, se ha envuelto en mucha polémica ellas. Además, agregó que Daniela Darcourt estaría realizando timba y una fusión, más no canciones salseras.

En una conferencia de prensa, Daniela Darcourt fue consultada por las críticas de Laura Mau y respondió diciendo que solo se quedaba con las cosas buenas que dijo de ella. Además, aclaró que respeta su trayectoria musical y que solo se enfocará con las personas que les gusta su trabajo musical.

Por medio de sus redes sociales, volvió a hablar de la intérprete de "Señor Mentira". En respuesta a lo que dijo en su conferencia, Laura Mau afirma que ella no minimiza, sino que dice la verdad. Además, agregó que canta otros géneros muy bien, pero no la salsa.

"En salsa no estás... así estés con Tito Nieves, así estés con quién estés, diga la gente lo que quiera. La verdad es la verdad, por eso el Perú está fregado. Qué tienen que ver los años, eso es escuela, vigencia, permanencia. Así que no vengas a decir que los años no pasan por gusto, tú respetas porque tienes que respetar, como yo también respeto a otros maestros", afirma Mau.

Luego, la cantante Laura Mau afirmó nuevamente que para ella, Daniela Darcourt no canta salsa. "Para mí, tú no cantas salsa...Cuídate, un fuerte abrazo, sigue en lo tuyo la fusión y la música timba".

¿Qué dijo Daniela Darcourt?

Antes que Laura Mau comparta este último video, Daniela Darcourt había decidido responderle por las críticas anteriores a su música. En una conferencia de prensa donde promocionaba su presentación en el Gran Teatro Nacional, la joven artista dijo lo siguiente.

"Yo siempre le he mandado saludos, yo sé que por ahí ha hablado un par de cosas chéveres y buenas de mí, me quedo con eso. Mucha gente que la respeta, mucha gente que la respalda y la quiere. Como dicen, los años no pasan por gusto, es una mujer adulta, ella sabe lo que dice, sabrá por qué lo dice", respondió.

@lanoticiaperu 🔴 #Espectáculos || Daniela Darcourt confesó que fue amenazada por delincuentes Durante una conferencia de prensa, Daniela Darcourt anunció su próxima presentación teatral que se dará este lunes 4 de marzo en el Gran Teatro Nacional. La salsera reveló que, así como sus colegas, ella también fue amenazada debido a la inseguridad que vive el país. ¿Qué opinas? 😞 . . . #DanielaDarcourt #conferenciadeprensa #salsera #inseguridadciudadana #música #espectáculos #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

Finalmente, Daniela Darcourt afirmó que solo seguirá con las personas que la quieren y les guste su música. "Soy feliz con la gente que me quiere de verdad, lo recibo con amor y si ella no forma parte de la gente que me quiere, pues ella se lo pierde", sentenció.