"Le dijo que renuncie": Magaly revela que Julián Zucchi le pidió a Priscila Mateo dejar su trabajo

¡Así no es! Julián Zucchi sigue en el ojo de la tormenta. Hace unos días, se pudo apreciar en su cuenta de "X" (antes Twitter) que dejaba sus "me gusta" en los comentarios que atacaban a "Peluchín" y los que pedían que Priscila Mateo renuncie a trabajar con Magaly Medina. Pese a que no lo manifestó directamente, esto sería una clara muestra de la postura del argentino, la cual fue ratificada por la propia "Urraca". En su más reciente edición de "Magaly Tv, La Firme", la esposa de Alfredo Zambrano desenmascaró al "gaucho" y le dijo de todo por tratar de interferir en el trabajo de su reportera.

Magaly Medina afirma que Julián Zucchi le pidió a Priscila Mateo renunciar a su trabajo

Un nuevo capítulo se escribe en la historia de Julián Zucchi. Atrás quedó el personaje de "Chollywood" que pregonaba que el "Sí, mi amor" servía para hacer durar una relación. Estos últimos días han sido más que complicados para él y, al parecer, la careta se le va cayendo, o al menos eso es lo que intenta Magaly Medina.

Hace unos días, se pudo ver en la cuenta "X" de Julián Zucchi que apoyaba los comentarios que pedían a Priscila Mateo renunciar a "Magaly Tv, La Firme". Esto fue ratificado por la propia Magaly Medina, quien "explotó" en su última edición de su programa.

"Tengo a una chica conflictuada porque Julián Zucchi le ha dicho que mejor renuncie ¿Y de que va a trabaja?", comentó la esposa de Alfredo Zambrano muy mortificada. Además, le recalcó a Julián Zucchi que no tiene porque meterse en la vida laboral de su reportera, ya que ella es una mujer independiente y necesita un trabajo para poder mantener a su hijo.

"Nadie tiene derecho a renunciar a lo que más quiere en la vida, por un hombre. Ella es una madre soltera, tiene un hijo para mantener y tiene que pensar en eso. Las puertas del programa están abiertas para quien no se sienta cómoda", agregó la "Urraca".

"Lo que me revuelve las entrañas es que está chica salga perjudicada por este tipo que no sabe manejar sus emociones", finalizó Magaly Medina sobre el ex de Yiddá Eslava

Desmiente esta versión

Mediante su cuenta de Instagram, Julián Zucchi no tardó en responder a Magaly Medina. En un extenso comunicado, el argentino señala que jamás se metería en el trabajo de su "saliente exclusiva" y, muy por el contrario, es respetuoso de su vida laboral.

"Se ha mencionado incorrectamente que yo le dije a Priscila que renuncie a su trabajo (...) Es fundamental comprender que la decisión de Priscila respecto a su carrera profesional es algo que le corresponde exclusivamente a ella y cualquier sugerencia de que yo haya influido en esa decisión es incorrecta", señaló en uno de los párrafos de su mensaje.

Además, para finalizar, le mandó una indirecta a Magaly Medina, pidiéndole que corrobore la información antes de lanzarla en un programa en vivo.

"En estos tiempos donde la información se difunde con rapidez, insto a la reflexión y a la responsabilidad antes de emitir juicios basados en interpretaciones erróneas. Estoy aquí promoviendo un diálogo basado en el respeto, la verdad y el entendimiento mutuo", añadió el argentino.