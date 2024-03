¿Le tiró maíz? Toñizonte revela ÍNTIMA Y PICANTE anécdota con Farfán: "Me mandó 2 jarras de cerveza"

¡Pero que ven mis oídos! Toño Rodríguez, más conocido como Toñizonte, ha sorprendido a propios y extraños con sus últimas confesiones en el podcast de "Los Coneros". El irreverente personaje habló un poco más sobre su vínculo con diversas figuras reconocidas de la farándula peruana y también con deportistas, asombrando al momento de hablar sobre Jefferson Farfán. El personaje de la comunidad LGBT confesó una íntima y curiosa anécdota con la "Foquita", revelando que el exfutbolista le invitó dos jarras de cerveza. ¿Le tiró maíz?

¿Jefferson Farfán le "tiró maíz" a Toñizonte?

Toño Rodríguez, popularmente conocido como "Toñizonte", tuvo su apogeo en el mundo de la farándula hace más de diez años. Muchas veces era invitado a distinto programas de espectáculos como panelista y sus acertados y "polémicos" comentarios lo hicieron uno de los más queridos en "Chollywood".

Por ello, no es extraño que en estos tiempos sea invitado recurrentemente a distintos canales digitales o podcast, tal es el caso de "Los Coneros". Toñizonte fue invitado al divertido canal de YouTube de los creadores de contenido y sorprendió con una revelación inédita que nadie tenía en mente.

"¿Es verdad que te gustan los peloteros y has tenido algo con Jefferson Farfán?", fue la pregunta directa a la yugular que le realizaron los entrevistadores. Lejos de mostrarse nervioso o incómodo por la pregunta, muy suelto de huesos, Toñizonte respondió fuerte y claro.

"Lo conocí una vez hace años (...) Me manda con un mozo dos jarras de cerveza y le digo: 'no gracias'. Después el mozo me dice: 'el señor Farfán le está mandando las cervezas'" , confesó Toñizonte ante el asombro de los entrevistadores.

Sin embargo, pese a que lo había rechazado en primera instancia, por vergüenza, terminó aceptando la invitación. "Me dio vergüenza, lo recibí, pero no sabía quién es", añadió. ¿Por qué le invitó las cervezas? Solo el ex de Yahaira Plasencia sabe la respuesta.

Nada con peloteros

Asimismo, en algunas confesiones sobre su vida amorosa, Toñizonte descartó tener alguna relación con algún futbolista. El personaje en mención señala que le gusta ver a los jugadores en el campo de juego, sin embargo, no quiere nada especial con alguno de ellos.

"Jamás, no los conozco la verdad (...) Puedo estar a mi lado un pelotero y no sé quién es. Mi mente no está fijada para 'peloteros", acotó Toñizonte.

¿Será verdad? ¿Algún día caerá bajo la tentación de algún futbolista? Solo el tiempo y el corazón del irreverente Toñizonte lo saben.