Leslie Moscoso revela el duro momento que pasó su hija tras denunciar a José Cortez: "Ese día nos venimos abajo"

Leslie Moscoso conversó con el equipo de 'América Hoy' y señaló que el proceso legal contra su ex esposo José Cortez, por supuestos tocamientos indebidos contra su hija, sigue en curso y confía en que se haga justicia.

De igual forma, la actriz cómica contó detalles de lo que tuvo que afrontar su hija durante esta dura etapa. Recordemos que José Cortez fue criticado duramente luego de hacerse pública esta denuncia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Moscoso y el duro momento que afrontó su hija

Leslie Moscoso expresó abiertamente su postura respecto a la demanda presentada contra su exesposo José Cortez por supuestos actos impropios hacia su hija. La actriz cómica afirmó que tanto ella como su hija mantienen su firmeza en la denuncia y esperan que se haga justicia.

Recordemos que en diciembre de 2023, la actriz cómica comunicó mediante sus redes sociales la finalización de su matrimonio, motivada por una situación que calificó como "imperdonable" e "inaceptable". Esto tomó por sorpresa a sus seguidores y a los medios de comunicación.

Moscoso contó los difíciles momentos que ella y su hija pasaron después de que su primogénita pasara por las pericias psicológicas y pediatras: "Es un proceso muy largo, todavía está en investigación preparatoria, ya hemos pasado lo que es pericia psicológica, mi hija pasó cámara Gesell y ese día en el cual tenemos que recordar todos nos venimos abajo las dos, pero es normal, y vamos a continuar hasta el último".

¿José Cortez no asistió a la citación judicial?

Además, contó que José Cortez solo se presentó a una de las dos citaciones judiciales: "Todavía estamos a la espera, hay muchas otras pruebas que tiene que realizarle a él también. Se que ha hecho apersonamiento y tiene dos abogados de uno de los procesos, del otro proceso de violencia psicológica no se ha apersonado".

La bailarina indicó que sabe que su expareja no se presentó porque fue testigo del momento: "Eso es lo que sé por qué estuve en la declaración y me comunicaron que no había ido personalmente".

De igual forma, la actriz cómica mencionó que "dormía con el demonio", pero que ahora se siente en paz y hasta más bonita. "Cómo puede opacarte tanto una pareja", agregó Leslie Moscoso, quien ahora se muestra enfocada en su trabajo y en sus hijos.

Por otro lado, recordemos que ha recibido el respaldo de sus seguidores. Incluso, Luis Sánchez, expareja de la modelo, sostuvo que la apoyará en todo lo que Leslie Moscoso necesite.