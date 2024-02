Leslie Shaw dedica su nuevo tema "Tal Para Cual Parte II" a los infieles: "Está perfecto para Domínguez"

La artista Leslie Shaw es una reconocida cantante peruana que viene triunfando en el extranjero. La intérprete estuvo en el programa de Ke Rica Mañana de Leysi Suárez, donde presentó su tema "Tal Para Cual Parte II" y se lo manda a Christian Domínguez.

Leslie Shaw llega a 'Ke Rica Mañana'

En el programa de Ke Rica Mañana, se encuentra la locutora Leysi Suárez y Marco Antonio Ibarra. Hoy, llegó la artista Leslie Shaw presentando su más reciente éxito y cantando algunos otros temas de su exitoso repertorio musical.

Sobre su nuevo videoclip "Tal Para Cual Parte II", comenta que se siente orgullosa de su producción: "Tienen que ver el videoclip, estoy muy orgullosa de mí. Es el octavo videoclip que produzco aquí, yo fui productora ejecutiva. Yo convoco a las personas que quiero que entren al proyecto, me gusta trabajar con productoras mujeres".

Se lo dedica a los infieles como a Domínguez

Luego, Leslie Shaw agregó que este nuevo sencillo cae perfecto con la polémica de Christian Domínguez y todos los infieles de ahora. Como se recuerda, la cantante se inspiró en su antigua relación para crear este tema "Tal Para Cual Parte II".

"Ahorita está perfecto para Domínguez", menciona Leslie Shaw, mientras suena su nueva canción y se escucha una parte de la letra: "Me engañaste no fuiste caleta... qué pasó se cayó esa careta. Me convertí en tu dolor de cabeza, te mandé pa'l carajo, ya nunca regresas".

Después, la cantante agregó que este tema entraría para la expareja de Leysi Suárez, que fue ampayado con otra mujer: "Oe para tu ex también Leysi Suárez... oye está perfecta, ahora sí podemos hacer el remix".

Leysi Suárez agregó que deberían crear otro tema: "Debería ser una canción yo no te dejo por infiel, sino por imbéc**". Leslie Shaw comenta que al grupo de infieles se le incluya a Jesús Barco, ex pareja de Melissa Klug: "También para el Barco".

"Tal Para Cual Parte II"

Leslie Shaw presentó su nueva producción musical que ya se encuentra disponible en su canal de YouTube. Este sencillo es "Tal Para Cual Parte II" es la continuación del tema realizado con su ex pareja Mario Hart hace 8 años.

El videoclip de "Tal Para Cual II" se estrenó el pasado 29 de enero y ya se ha convertido en tendencia en YouTube. A unos días de su lanzamiento, el video musical cuenta con más de 130 mil reproducciones y miles de comentarios de sus fanáticos.

"Estoy escuchando éste temón a todo volumen, que sigan los ÉXITOS querida Leslie!", "Este es un temón, una joyita", "Esta versión se viene con todo, vamos Leslie", "Cuando una artista valora su trabajo y a su publico ofrece su mejor esfuerzo, eso es Leslie Shaw", "Amoooo y no paro de reproducir", fueron algunos de los comentarios.