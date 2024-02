Leslie Shaw si desea tener un esposo, pero no quiere tener hijos: "Me da mucha ansiedad"

Leslie Shaw es una de las cantantes urbanas más importantes del Perú que ha triunfado a nivel internacional. A través de una entrevista, la artista peruana cuenta que no está en sus planes convertirse en madre nunca y explica sus razones completamente decidida.

¡Leslie Shaw no quiere tener hijos!

La cantante urbana Leslie Shaw se encuentra actualmente comprometida con su novio El Prefe. Llevan una relación de varios años y planean casarse a lo grande, pero la artista peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que no desea convertirse en madre en esta vida.

En una entrevista con Verónica Linares, Leslie afirmó que desea tener una pareja que lo acompañe siempre, pero no quiere ser madre: "Yo no quiero tener hijos, pero un esposo que me soporte tantos años, sí".

Linares le pregunta sobre sus razones y ella responde: "No sé, me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo. Todo, la panza, las estrías, la crianza... creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi próxima vida, no sé".

Luego, comenta que no es un tema solo por los cambios físicos, sino por los nervios de que pueda pasarle algo: "Es por todo, traes a un ser, un alma a esta vida y no lo puedes dejar ahí que se contagie de algo o que le pase algo. Yo creo que me enfermaría de los nervios".

¡Enfocada en sus propios proyectos!

Leslie agrega que muchas de sus amigas en Estados Unidos que no quieren ser mamás. Comenta que no desea complicarse en la vida porque ya tiene muchas responsabilidades. Se encuentra enfocada con lo que ya tiene como su carrera, sus metas, su novio, sus perritos, su casa, su empresa y su familia.

Además, Leslie Shaw contó que siempre que se encuentra en una relación que avanza para más seriedad, cuenta su deseo no nunca tener hijos: "Si yo tengo una cita con alguien, yo por si acaso le digo yo no quiero reproducirme. Si tú estás buscando eso, no. Soy muy directa, sé muy bien lo que quiero".

Estrenó 'Tal Para Cual - Parte II'

Leslie Shaw presentó su nueva producción musical que ya se encuentra disponible en su canal de YouTube. Este sencillo es "Tal Para Cual Parte II" es la continuación del tema realizado con su ex pareja Mario Hart hace 8 años.

El videoclip de "Tal Para Cual II" se estrenó el pasado 29 de enero y ya se ha convertido en tendencia en YouTube. A unos días de su lanzamiento, el video musical cuenta con más de 263 mil reproducciones y miles de comentarios de sus fanáticos.