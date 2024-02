Leysi Suárez apenada por la situación de Pamela López, esposa de 'Cuevita': "Una ya sabe con qué hombre se mete"

Leysi Suárez expresó su tristeza por la situación que está atravesando la esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López. Sin embargo, señaló que "una ya sabe con qué hombre se mete" y que no es la primera vez que se relaciona al futbolista con alguna figura pública. De la misma forma, aconsejó a la esposa de Christian Cueva, pues la conductora de televisión pasó por una situación similar con el padre de su hija. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leysi Suárez habló sobre la situación de Pamela López

La presentadora de "América Hoy", Leysi Suárez, opinó sobre Christian Cueva, quien fue descubierto por su esposa Pamela López tras haber mantenido llamadas con Pamela Franco (y Vanessa Pumarica), además de mostrar un comprobante de depósito. Según la exbailarina, el responsable es el futbolista, no la cantante de cumbia.

"Me da mucha pena la situación de la señora Pamela López, no la conozco, pero uno ya sabe con qué hombre se mete. Se habló de Cris Soifer, Alexandra Méndez, creo que también Shirley Arica, muchas chicas. Uno ya está grande como para ir cuidando al marido. Si tú te das cuenta de que un hombre no te quiere, porque al estar hablando, conversando con otra persona, es un hombre que no te respeta, lo más sano es cortar. No compartas la cama con alguien que no te respeta", señaló la querida Leysi Suárez para un medio local.

"A mí quien me da mucha más pena es Pamela (López) porque es una mujer que se siente dolida, traicionada, pero no te sientas traicionada por la otra persona, sino porque quien tú tenías realmente un compromiso", agregó la nueva conductora de América Hoy.

Estrena su stand up comedy "Cachudas, pero conchudas"

Leysi Suárez, Samantha Batallanos y Roxana Molina optaron por abandonar las etiquetas negativas de ser llamadas 'cachudas' para adoptar el atrevimiento de ser 'conchudas'. En su nuevo show de stand-up comedy, exploran sus experiencias después de haber enfrentado la infidelidad y cómo han convertido esas vivencias en una comedia que aborda la complejidad de las relaciones amorosas.

"¿Por qué nos ponemos tristes? La mayoría de mujeres cuando le pasa un tema de infidelidad lo único que hace es deprimirse, entonces siento hoy en día que uno tiene que llevar los cachos con conchudez porque es parte de la vida", dijo la locutora de radio Leysi Suárez para el programa de Magaly Medina.