Leysi Suárez causa furor en redes como nueva conductora de "América Hoy": "La mejor decisión"

La popular Leysi Suárez, conocida por su versatilidad como cantante, bailarina y locutora radial en "Ke Rica Mañana", ha dejado a todos boquiabiertos al anunciar su nuevo rol como conductora en "América Hoy". La noticia ha dejado a todos boquiabiertos y emocionados. Por ello, los fans enloquecen con la noticia.

Usuarios emocionados por Leysi Suárez en "América Hoy"

¡Atención! La querida Leysi Suárez, la artista todoterreno que conocemos de la radio y otros proyectos, acaba unirse como conductora al programa de televisión "América Hoy". El anuncio ha causado furor en las redes sociales y los usuarios están más que emocionados.

La noticia de la llegada de Leysi Suárez a "América Hoy" no solo sorprendió a todos, sino que también desató la euforia entre sus seguidores. En las redes sociales, los fans no dejaron de expresar su apoyo y emoción por este nuevo capítulo en la carrera de la artista.

Usuarios comentan sobre Leysi Suárez en América Hoy. (Foto: Captura de pantalla/TikTok)

Los comentarios no se hicieron esperar, con frases como: "Por Leysi veré el programa", "Bienvenida Leysi, por ti y Giselo veré el programa", y "LA MEJOR DECISIÓN QUE HAN PODIDO TOMAR...POR ELLA LO VERÉ TODOS LOS DÍAS". Parece que la llegada de Leysi Suárez ha conquistado los corazones de sus fans, y están más que listos para seguirla en su nueva aventura televisiva.

"Qué linda la Leysi, trabajas por tu mamá y tu hija, bien siempre Dios te va a dar todo lo que pidas", "Linda Leysi, suerte y felicidades", "Perfecto, ella no tiene pelos en la lengua", "Me parece perfecto, Leysi es completa", "Necesitamos mujeres empoderadas en la TV", escribieron también los internautas.

Este emocionante cambio en "América Hoy" se da tras la sorpresiva salida de Christian Domínguez, y la entrada triunfal de Leysi Suárez promete darle un toque fresco y lleno de energía al matutino. ¡Prepárense para disfrutar de risas y diversión en cada programa!

Leysi Suárez feliz por conducción

Leysi Suárez no pudo contener su alegría al hacer el anuncio en el set de "América Hoy". Entre risas y emoción, dijo: "No saben cuánto he rezado el 2023 para estar el 2024. Bueno, ya bastante tiempo veníamos conversando. Quiero agradecer a la producción de América Hoy y también a América Televisión por abrirme las puertas a su canal en el que he trabajado muchos años".

Y como si fuera poco, la artista dedicó un tierno mensaje a su madre en vivo: "Mi madre Luchita que está ahorita en cama viéndome. Mamita para ti, este es tu sueño que lo hemos hecho juntas y yo voy a trabajar hoy, mañana y siempre por ti y por mi niña Victoria".

A través de sus redes sociales, Leysi compartió más detalles de este emocionante regreso a la televisión: "Vuelvo a mi casa, la que me vio crecer desde muy pequeña y he regresado con muchísima alegría para seguir trabajando por ustedes". La emoción de Leysi Suárez es palpable, y sus seguidores no podrían estar más contentos por su nueva etapa en la pantalla chica.

Así que ya saben, marquen sus calendarios y sintonicen "América Hoy" para no perderse ni un solo momento de la nueva etapa de Leysi Suárez como conductora. Esto se pone buenísimo y promete ser el boom del espectáculo. ¡No se lo pueden perder!