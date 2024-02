Leysi Suárez comparte un hermoso mensaje a su hija: "El amor de mi vida me llama mamá"

Leysi Suárez es una artista muy querida por el público peruano. Es conocida por ser cantante, animadora, bailarina, conductora y empresaria. Por medio de sus redes sociales, publicó un video donde le dedica un hermoso mensaje a su pequeña y única hija.

¡Su hija es el amor de su vida!

La querida conductora Leysi Suárez ha demostrado a todos sus seguidores lo trabajadora y luchadora que es. En los últimos meses, Leysi ha tenido que afrontar muchas dificultades en su vida familiar, pero siguió adelante acompañada de los suyos.

El año pasado, la artista terminó la relación que tenía con su ex pareja tras ser ampayado por Magaly. Este hecho a Leysi Suárez la hizo más fuerte, la peruana demostró que las únicas importantes en su vida solo son sus padres y su hija.

Por medio de sus redes sociales, la cantante publicó un video donde pasa una linda tarde junto a su hija disfrutando de la piscina. Aquí, ella resalta que su hija es el amor de su vida y que cada momento es importante para compartir con ella.

"El amor de mi vida no me dice princesa, me llama mamá. Como todas las mamitas siempre pasamos mucho tiempo trabajando pero en esos momento libres siempre es maravilloso brindar tiempo de calidad a nuestros hijos. Mi pequeña Victoria", escribió.

¡Sigue con fuerza!

En la última semana, Leysi Suárez comunicó a sus seguidores que perdió a su madre y se tomó unos días para superar este luto. Recordemos que el año pasado, la querida cantante también perdió a su padre, justo algunos días después del ampay de su ex pareja.

Ahora, la artista se encuentra avanzando con gran fuerza en sus proyectos con mucha responsabilidad. Leysi Suárez ha demostrado al público tener una gran fortaleza, a pesar de las difíciles circunstancias que le ha tocado pasar.

¡Seguirá en Karibeña!

Leysi Suárez se ha convertido en una imagen de mujer trabajadora, luchadora y con mucha dignidad. El público le ha dado su apoyo en todo momento en cada momento de su vida personal y artística.

Por muchos meses, Leysi formaba parte de la locución del programa Ke Rica Mañana en La Karibeña, pero ahora da un paso al costado. Ahora, estará conduciendo el programa América Hoy en las mañanas, pero seguirá juntándose con sus seguidores en un nuevo programa con La Karibeña.

La artista ha venido grabando varios programas del regreso de Fiesta Karibeña que saldrá todos los sábados a las 10pm a través de Karibeña y Exitosa TV.. Un programa donde reúne a muchos artistas nacionales que hacen gozar al público en Chorrillos.