Leysi Suárez dedica un bello mensaje a esta persona especial: "Eres mi primer pensamiento todos los días"

Leysi Suárez es una querida artista del medio que se encuentra en medio de muchos proyectos artísticos. Hace unas horas, la conductora de Ke Rica Mañana compartió un mensaje muy emotivo en redes sociales para una querida persona.

¿A quién le dedica este bello mensaje?

La querida Leysi Suárez es conductora de los programas Ke Rica Mañana y Fiesta Karibeña. Ha demostrado en incontables ocasiones la persona luchadora, trabajadora y amorosa que es con sus seres queridos.

Hace varios meses, la artista perdió a su padre y hace un mes, a su madre. Es por ello que hoy, Leysi dedicó este mensaje para su madre por su primer mes de fallecimiento contando cómo viene afrontando su ausencia.

"Con los residuos de dolor en mi corazón por todo lo vivido con ella (su madre). Ahora veo a mi costado y ya no está mi compañera, ya no hay desayunos, ya no hay buenos días, ya no hay hijita que vas a almorzar y muchas cosas más que me imagino a muchos nos pasan", escribe.

Luego, Leysi Suárez aconsejó a sus seguidores para valorar a sus seres queridos: "Valoren a la única mujer que en la vida no te va a fallar y disfrutemos la vida con todo lo que venga. La vida es demasiado corta, dale valor a los momentos familiares y disfruta con los que amas".

Finalmente, la conductora de televisión agregó que siempre tendrá a su madre en su mente por cuidarla siempre: "Eres mi primer pensamiento todos los días... Te amo mamá. La vida nos separó de mente, pero jamás de corazón".

Mensaje de Leysi Suárez

Cachudas pero Conchudas!

Este stand-up comedy 'Cachudas pero Conchudas' se unieron las tres mujeres que fueron engañadas muchas veces y contarán sus historias. Leysi, Roxana y Samantha estrenaron su show el pasado 04 de marzo. Ahora, se preparan para seguir conquistando con su próximo show este lunes 18 de marzo.

'Cachudas pero Conchudas' se llevará a cabo en la Estación Barranco a partir de las 8:00 p.m. Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos ya vienen arrasando con su stand-up juntas. La primera y segunda fecha se agotaron las entradas, por ello te recomendamos que para el siguiente show lo adquieras a través de Vaope.com.

Al público le viene encantando esta unión de las chicas porque la vienen rompiendo en las redes sociales. Cada una tiene una forma de ser distinta, pero se unen en una divertida comedia para entretener al público con sus experiencias en el amor.