Leysi Suárez le da con palo a Christian Domínguez por su ampay: "Mal tramposo"

Lesyi Suárez habló sobre el polémico ampay de Christian Domínguez en su programa de 'Ke Rica Mañana'. Aquí, la querido locutora comentó sobre todo lo acontecido en los últimos días.

¡Leysi Suárez se vacila con el ampay!

La locutora Leysi Suárez siempre habla sobre los últimas novedades de la farándula en el programa de 'Ke Rica Mañana'. Por ello, no puedo evitar opinar sobre el ampay de Christian Domínguez y las imágenes comprometedoras.

"No es nuestro problema, pero al decir que presto su carro.. ya se vendió, encima mal tramposo. Por eso le dije una vez a un novio... yo no te dejo a ti por infiel, sino por imb*cil. Cómo vas a decir esa estupid*z", inicia comentado Leysi cuando Christian Domínguez decía que había prestado su carro justo en las horas en que era infiel.

Luego, Leysi Suárez agrega que sus conversaciones eran desde sus redes sociales oficiales y que era un mal tramposo: "Encima hablas con la otra, ni siquiera te creas un Facebook falso... de tu propio Instagram. Ni siquiera para que digas que te han usurpado, me han hackeado".

Después, comentaban que ni siquiera pudo alquilar otro carro para que no salga su placa o que intercambiara carro con algún otro amigo. Leysi Suárez lo agarró con palo al cantante, cuando veía cómo trataba a su trampa con cariño: "La trata con cariño a la otra, pero más coleta da que le cantaba, ni a mí me cantaban y le canta a la otra en el escenario... no te pases".

¿Será que Christian Domínguez lo negará?

Un dato que Leysi Suárez comentó fue que la única cosa que lo está salvando a Christian Domínguez, es que no aparece su rostro. "Mientras tú no aceptes nada, todo puede ser. A parte hay algo a favor de Christian, que a él nunca se le ha visto. Eso es algo a favor de él, puede quedar la duda de que sea ese tal Fabio, no?".

Al final, la locutora radial agrega que esta sentenciado aunque no se le vea la cara. "Él adentro estaba asfixiado, sudado, deshidratado, pero nunca bajó... él murió en su ley, yo no bajo ni la ventanita para respirar el aire, no me importa, me muero acá", comentó.

El consejo de la psicóloga Leysi

Finalmente, la locutora Leysi Suárez dejó un consejo para todas las personas que sufren de una infidelidad: "Nunca tengan miedo de volver a empezar, siempre hay alguien que te va acompañar en la vida. No hay que tener miedo al comienzo. Todos los comienzos son difíciles, pero al final te alivia".