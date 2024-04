Lita Pezo regresó a Viña del Mar cautivando al público con su voz: "Gracias por los aplausos"

Lita Pezo, la destacada baladista peruana, regresó triunfalmente al escenario de la Quinta Vergara, cautivando una vez más al exigente público del 'Monstruo de la Quinta Vergara'. Esta visita marcó su primera aparición desde su participación en el Festival de Viña del Mar 2024, donde dejó una impresión memorable pese a las controversias.

Lita Pezo triunfa en su regreso a Viña de Mar

En un retorno triunfal al escenario que la vio brillar, Lita Pezo volvió a capturar los corazones en la Quinta Vergara, esta vez como telonera de lujo del dúo Sin Bandera. Su presencia, apenas anunciada, había generado gran expectativa y no decepcionó. La noche se convirtió en un despliegue de talento y emoción que resonó fuertemente con el público chileno, demostrando por qué Lita sigue siendo una favorita en este icónico festival.

"Gracias al equipo de Sin Bandera, a los organizadores de este gran evento por darme la oportunidad de poder cantarle a todos ustedes, al equipo de De Hierro Music y a estos grandes músicos que me acompañan", dijo una emocionada Pezo desde el escenario.

Sus palabras reflejaban gratitud y un palpable entusiasmo por volver a conectar con un público que claramente la adora. "Muchas gracias por los aplausos, por el cariño. Esta es una noche que voy a recordar siempre. Así que espero volver pronto a este país que me ha dado tanto. Gracias Viña", agregó.

La artista desplegó un repertorio que tocó fibras sensibles, incluyendo hits como "Tormento", "El hombre que yo amo", "Como yo nadie te ha amado" y "Confieso". Pero fue su tema "Luchadora", que pese a no ganar la Gaviota de Plata en su último concurso, se ha convertido en un himno de su carrera y fue el más celebrado de la noche. El aplauso sostenido de los asistentes confirmó que, para muchos, Lita era la verdadera ganadora.

No solo el público en Viña del Mar fue testigo de esta noche especial. Los seguidores de Lita desde Perú y otros rincones del mundo siguieron la transmisión en vivo, llenando las redes sociales de mensajes de apoyo y admiración. La cantante, que se ha hecho un lugar no solo en la música sino en los corazones de sus seguidores, agradeció a través de sus redes: "No tengo palabras para agradecer tanto amor y tanto apoyo. ¡Los llevo en mi corazón!".

Acompañada por una talentosa banda en vivo, Lita cerró su actuación con un popurrí dedicado a Rocío Dúrcal, interpretando "Costumbres", "La gata bajo la lluvia" y "Como tu mujer". El público, que ya estaba rendido a su talento, se entregó por completo, confirmándola como una de las artistas más queridas y respetadas del circuito latino.

Lita y su tour

Con el éxito en Viña, Lita no se detiene. Vuelve a Lima para continuar con sus compromisos profesionales, incluyendo su participación en "El Gran Chef Famosos: El Restaurante". Además, está afinando detalles para la próxima etapa de su gira nacional que la llevará a ciudades como Arequipa y Tacna en mayo, y un gran cierre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima el 31 de mayo.

El "Luchadora Tour" promete ser un evento imperdible, donde Lita Pezo no solo compartirá su música, sino también la historia de resiliencia y pasión. Su regreso a Viña del Mar ha reafirmado su estatus como una verdadera luchadora en la industria, cuya carrera sigue ascendiendo sin perder la esencia que la ha caracterizado desde su primer aplauso en ese mismo escenario.