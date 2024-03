Lita Pezo y el respaldo de Eva Ayllón: "Me acompaña desde que salí de 'La Voz Perú'"

En un emocionante giro de eventos, Lita Pezo, la joven cantante peruana conocida como la 'Pantojita' desde su victoria en "Yo Soy Kids", ha logrado clasificar a la final del prestigioso Festival Internacional de Viña del Mar 2024, representando al Perú con su poderosa interpretación de "Luchadora".

Lita Pezo y el apoyo de Eva Ayllón

Desde sus inicios a los 15 años, ganando en "Yo Soy Kids" imitando a Isabel Pantoja, hasta su reciente hazaña clasificando para la final de Viña del Mar, Lita Pezo ha conquistado corazones. Y ¿quién la ha estado acompañando en este viaje de éxito? Nada más y nada menos que la incomparable Eva Ayllón.

En una entrevista, Lita contó emocionada: "Se emocionó, está muy contenta. Me ha acompañado, no solamente ahora, sino desde que salí del programa La Voz Perú. Está muy pendiente, tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy muy agradecida con la fe que me tienen y por eso, daré lo mejor de mí".

Y no podemos dejar de mencionar el épico gesto de Eva Ayllón, quien voló hasta Chile para respaldar a Lita. En sus redes, Eva compartió un mensaje lleno de orgullo: "No puedo estar más orgullosa, Lita Pezo". ¡Una relación maestra-alumna que nos tiene a todos con el corazón lleno!

La canción que está llevando a Lita a la cima se llama "Luchadora", y no solo es un himno a la fuerza femenina, sino que también es la melodía que la ha llevado a obtener el puntaje más alto en Viña. ¿Impresionante, verdad?

Lista para darlo todo en la gran final

Lita, con toda la humildad, nos dejó estas palabras antes de la gran final: "Estoy conmovida y quiero dar lo mejor. Hay que trabajar y luchar por los sueños. Nada es imposible. El camino es fuerte, pero con resistencia y paciencia, siempre llega tu momento".

Hablemos de la conexión entre Lita Pezo y Eva Ayllón. Más que una relación musical, es una conexión de corazones. Desde que se conocieron en "La Voz Perú", han sido inseparables. Eva no solo fue su coach, sino que se convirtió en su apoyo incondicional. ¿Hay algo más lindo que eso?

La gran final se acerca, y Lita se enfrentará a representantes de España y México. Pero, con el respaldo de Eva Ayllón y el cariño de todos nosotros, estamos seguros de que nuestra 'Pantojita' se llevará la Gaviota de Plata a casa.

Así que, todos a votar por Lita Pezo en la aplicación Claro Viña 2024. Hagamos que el Perú se sienta en lo más alto. La 'Pantojita' va por la gloria en Viña del Mar. ¡A brillar se ha dicho!