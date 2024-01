"Llegas junto cuando tienes que llegar": Armando Machuca dedica emotivas palabras a Milene Vásquez

¡Las amistades verdaderas duran para siempre! Armando Machuca y Milene Vásquez se han convertido en los favoritos de miles de familias peruanas. Ambos actores coincidieron en "El gran chef famosos" en la tercera temporada y en "La Revancha" y a menudo, transmitían mucha química en la cocina. Lamentablemente, la rubia fue eliminada en la última noche de eliminación y junto con el actor cómico, han sido hasta ahora las despedidas más tristes del programa. Por ello, y en muestra del inmenso cariño que se tienen, el recordado "Capitán Coyote" abrió su corazón y le dedicó un emotivo video a su gran amiga.

Armando Machuca y su amor por Milene Vásquez

Milene Vásquez fue recientemente eliminada de la competencia en "El gran chef famosos". Su despedida causó gran conmoción en redes sociales y uno de los que se pronunció al respecto fue Armando Machuca. La excelente relación amical entre ambos es muy conocida y el actor cómico quiso ir un poco más allá, recordando sus castings de antaño.

"Siempre quise estar en una novela. Hice muchos castings y nunca pasé ninguno. Desilusionado, abandoné la idea y me volví clown e improvisador", confesó Armando Machuca.

Luego, el actor se tomó todo un rato para poder dedicarle un mensaje lleno de amor y amistad a Milene Vásquez. Para Armando Machuca, la amistad que tiene con Milene Vásquez es lo más parecido a un "amor a primera vista".

"Hasta que un día, en "El gran chef famosos" me encontré con una actriz a la que admiraba mucho y de manera natural la miré y le compartí que alguna vez había hecho un casting para una telenovela con ella y que era un sueño por cumplir. Ella me respondió rápidamente con una mirada pícara, cómplice y me di cuenta de que esta era mi oportunidad, nuestra oportunidad de crear nuestra novela y divertirnos de lo lindo junto al público", agregó Armando Machuca.

Una gran amistad

Asimismo, Armando Machuca no perdió la oportunidad de resaltar la gran amistad que fue formando con el tiempo con Milene Vásquez. El artista señaló que con cada programa que pasaba, se fortalecía más su relación amical y acotó que en su "gringa" encontró una amiga para toda la vida.

"Cada capítulo el público la vivía más y más y nosotros también y al mismo tiempo nuestra amistad crecía y crecía con nuestra novela frente a cámaras y nuestros desahogos culinarios detrás de ella", señaló.

"Dicen que las grandes amistades llegan cuando tienen que llegar y "el chef" me regaló una amiga que no vi venir, pero que llegó para quedarse. Esas amistades que sientes, que no solo te acompañan, sino que te cuidan y te hacen ser mejor por su profesionalismo y calidad humana. Por más historias que contar, mi querida Milene", finalizó el "eterno enamorado".