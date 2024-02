"Lloraba y se me caían las pestañas": Xoana González recuerda su romance con Marcelo Tinelli

¡Ella fue primero! Marcelo Tinelli está en boca de todo el Perú luego de haber anunciado su romance con Milett Figueroa. Lo que empezó como un juego del presentador argentino terminó por convertirse en realidad y ambos se muestran muy felices en redes sociales. Sin embargo, la exuberante modelo no es la primera figura de "Chollywood" con la que el conductor de televisión tiene un romance, ya que la siempre polémica Xoana González recordó en una reciente entrevista con Carlos Carlín su pasado romance con el gaucho e incluso confiesa que lloraba a más no poder.

Xoana González tuvo romance con Marcelo Tinelli

Desde que llegó a tierras peruana, Xoana González siempre ha sido noticia. Polémica y frontal como ninguna otra, la modelo que ahora "rompe el ojo" de muchos en OnlyFans, sorprendió hace varios años al revelar que tuvo un romance con el mismo Lionel Messi.

Pero eso no es todo, ya que algo que pocos recordaban es que la propia creadora de contenidos también confesó hace 8 años haber tenido un amorío con Marcelo Tinelli. En el recordado programa de "El Valor de la Verdad", Xoana González se mandó con todo y confesó su romance con el argentino, el cual se terminó porque el conductor de TV se enteró de su pasado "affaire" con Lionel Messi.

En una reciente entrevista con Carlos Carlín, la candente modelo recordó esta etapa de su vida y respondió sin pelos en la lengua a la pregunta hecha por el conductor del podcast.

"¿Tú estabas enamorada de él?", preguntó Carlín, a lo que Xoana contestó. "Yo estaba enamorada de lo que yo pensaba que era Marcelo Tinelli. El amor no es el mismo a los 20 que a los 30, me imagino que a los 40 también es diferente. Yo lloraba como una marrana (cuando lo conocí), se me caían las pestañas y todo, era lamentable, era de pura fan. 'Ay, te amo, te amo' (le decía) y se me volaba la pestaña" , manifestó la modelo gaucha.

Sin embargo, no se animó a entrar en más detalles por respeto a su actual pareja Javier González - Olaechea Gallardo, quien se encontraba acompañándola en el estudio. ¿Marcelo Tinelli se acordará de Xoana? Solo él y sus sueños lo saben.

Aprobada

Como buena ex, Xoana González no ha sido ajena al amorío entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Para la modelo argentina, la exparticipante de "Bailando" se destaca por su belleza y su despampanante figura, lo cual son motivos para que ella le de su bendición con el conductor de TV.

"Hace mucho que nos hablamos, pero me cae re bien. Es hermosa, una diosa, le deseo lo mejor", señaló. Además, destacó que la diferencia de edad no es un problema, porque cuando hay amor, lo demás sale sobrando.

"Todo bien, se les ve súper enamorados, qué lindo encontrar a alguien con quien dormir enamorado, despertar enamorado, hacer el amor, pasarla bien. Los veo súper enamorados, qué lindo encontrar el amor. Yo estoy muy enamorada y obviamente quiero que, no solamente Marcelo, sino también mi exmarido esté con Batallanos, que todos sean felices. Creo que cada uno te viene a enseñar algo y es un ciclo", expresó.