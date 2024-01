"Lloraba sin que nadie me vea": Johanna San Miguel reveló malas experiencias cuando trabajó en Latina

Durante esta semana, luego del inicio de la temporada de verano 2024 de EEG, Johanna San Miguel y Katia Palma se confrontaron en varias ocasiones, dejando en claro su rivalidad que se remonta a varios años atrás, cuando ambas eran parte del jurado en Yo Soy de Latina. En esa línea, la popular conductora de televisión aprovechó en recordar las malas experiencias que tuvo cuando trabajó en el canal de San Felipe. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Johanna San Miguel reveló sus malas experiencias

Hace unos días, la reconocida Chata reflexionó sobre aquel periodo y resaltó cómo sus colegas la excluían, además de mencionar que el canal de San Felipe no dedicaba recursos suficientes para proporcionar comodidades durante su labor. "Todos almozarban juntos en la cafetería de Latina", dijo Johanna San Miguel, siendo interrumpida por Christian Rivero quien quiso ponerla 'al fresco'. "Por qué no almozabas con nosotros, qué decías tú de esa cafetería", dijo incentivando su respuesta.

"Pero es verdad, la cafetería no era lo que era cuando estaba en Pataclaún, a ustedes les pusieron esa cafetería. Es más estaban todos encerrados en un mismo camerino donde adentro había un baño. Es la verdad de Latina, lo siento mucho, no invierten como acá en Pachacamac", dijo la conductora de EEG.

Además, Johanna San Miguel destacó que sus compañeros se reunían a almozar juntos y la hacían a un lado. "La verdad es que yo soy una buena persona y cuando ellos almozaban todos juntos con la Maricarmen Marín, con la Karen Schwarz, que lo único que le falta es venir acá a vender sus fajas, con Rivero y con Katia, todos sentados almorzando, crees que alguna vez me invitaron a almozar con ellos, no, nunca", sostuvo.

"Yo sentada comiendo mi ají de gallina, sola en un camerino, llorando sin que nadie me vea y le decía a Katia, 'por qué me hacen esto, por qué me ponen a un costado'", recordó la Chata.

Jazmín Pinedo respalda la versión de "La Chata"

Después de que Johanna San Miguel rememorara su tiempo en Latina, donde colaboraba con Katia Palma en Yo Soy, Jazmín Pinedo expresó su total solidaridad, ya que afirmó haber pasado por momentos difíciles también en el canal de San Felipe.

"Tengo tantas cosas qué decir que no sé si me va alcanzar el programa, manejo mucha información de lo que estaban hablando. Lo de la argolla es verdad, años... si les contara todo lo que tuve que pasar, cuando llegaba a mi casa me tenía que pasar huevo y ruda del susto, llegaba con mi pulserita roja, con mi ojo turco, te ojeaban", dijo la Chinita recordando su paso por Latina Televisión, que hace algunos años la multó por dejar la conducción de Mujeres al Mando.