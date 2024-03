¡Lluvia de críticas! Jonathan Maicelo en el ojo de la tormenta por show 'subido de tono' en discoteca (VIDEO)

En el último programa de 'Magaly TV la firme' la conductora criticó a Jonathan Maicelo por ofrecer un show en el que solamente se aprovechaba de las jovencitas e incluso les jalaba el cabello.

El hombre que contrató al boxeador afirmó que no cumplió con su palabra y que únicamente estuvo animando durante 15 minutos.

Le dan con palo

Jonathan Maicelo no deja de hacer de las suyas y esta vez ha sido criticado por un show que ofreció en una discoteca de Ate Vitarte.

De acuerdo a las imágenes que compartió Magaly Medina el boxeador hace llamar a las mujeres como 'fulanas' para que participen con él en una dinámica en la que él las perrea les jala el cabello e incluso nalguea a una de ellas.

El administrador de la discoteca afirmó para el programa de la popular Urraca' que estaba muy insatisfecho por la presentación de Jonathan ya que no era lo que habían acordado inicialmente.

"Ha sido horroroso creo que nos hemos sentido estafados porque solamente duró 15 minutos. Él estaba contratado para 45 minutos más 15 minutos de fotografías prácticamente una hora. Se puso a bailar porque se supone que a él se le contrata aunque sea para que lleve unos guantes de box, disimule, vino a pedir un whisky se vino ahí a tomar se puso como si fuera un stripper, se sacó el polo sacó a dos chicas, así no era el trato", aseveró.

Y eso no fue todo ya que según el administrador el boxeador cobró 3000 soles por su presentación y hasta regaló bebidas en la discoteca sin pedir autorización previa.

"3000 soles cobró sin decir nada comienza a regalar whiskies cómo va a regalar sin que nos diga algo. Cómo sabe boxear el machito se creerá, sale todo como soldado y 'no me digas nada' no le dije nada lo miré y se fue", relató.

Esta no es la primera vez que Jonathan Maicelo protagoniza escándalos ya que el último fue cuando fue acusado de agresión física y psicológica por su expareja Samantha Batallanos.

¿Samantha Batallanos se arrepiente de denuncia contra Jonathan Maicelo?

Hace unos meses, Samantha Batallanos denunció pública y judicialmente a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" la acompañaron en todo momento al realizar su denuncia y también recogió su testimonio de la fatal violencia que recibió la reina de belleza.

Ahora, luego de varias semanas después, Samantha Batallanos habló para las cámaras de "Más espectáculos" y señaló que no le guarda rencor a su expareja. En otro momento, le consultaron por su proceso legal en contra de Maicelo y sorprendió con sus declaraciones.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?", le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención", expresó Samantha Batallanos.

Además, señaló que la denuncia la está llevando su abogado, ya que ella no quiere estar expuesta a los recuerdos de aquel fatídico día, donde contó que vivió todo un vía crucis. Incluso, en aquella oportunidad, relató que no era la primera vez que era víctima de maltratos.