"Lo botaron a la basura": Pamela López no recibió el ramo de tulipanes de Christian Cueva

La polémica Magaly Medina reveló detalles sobre el regalo que envió Christian Cueva para su aún esposa, Pamela López, por el Día de San Valentín. En ese sentido, muchos medios informaron que el pelotero mandó este regalo para la madre de sus hijos buscando el perdón de ella. No obstante, la 'Urraca' detalló que Pamela López no recibió las flores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela López no recibió los tulipanes de Christian Cueva

La conductora de televisión Magaly Medina sostuvo que tras una conversación con la madre de familia, se enteró que el ramo de tulipanes que presuntamente habría enviado Christian Cueva no fue recibido por ella y que no sabía en dónde estaba.

"No ve que con un simple ramo de tulipanes va a tapar semejantes faltas, no falta, faltas. Tantos engaños, tantas mentiras, un pedazo de flor. (...) Tú no puede hablar a través de otras personas porque él está haciendo todo este showcito barato de aparecer en un programa, mañana apareciendo en el programa de la Ethel...", dijo en un inicio la 'Urraca'.

Ante ello, la periodista criticó la acción del futbolista, quien intentaba obtener el perdón de Pamela a través del envío de un ramo de flores. Subrayó que este gesto no era suficiente para reparar el daño que había causado públicamente a su aún esposa.

"En su edificio, la nana y su madre han decidido cuidarla para que no siga sufriendo. Ella nos dijo que nunca había visto ese ramo de tulipanes porque su madre y su nana probablemente decidieron botarlo a la basura, esconderlo, llevarlo a otro lugar o regalarlo. Lo cierto es que ese ramo de flores enviado por Cueva nunca llegó al departamento que compartían. No sabemos si la hija, su mamá o su nana encontraron las flores, vieron quién era el remitente y qué decía el mensaje, y luego las hicieron desaparecer. Como ella nos dijo: 'No he visto ese ramo de flores, alguien se lo ha llevado'", sostuvo.

Pamela López recibe información de Jeyci Pérez, expareja de Chris Soifer

La periodista Magaly Medina se comunicó con Jeyci Pérez luego de que Pamela López confirmara la autenticidad de la información revelada por él, la expareja de Chris Soifer. Gracias a esas pruebas, la señora López pudo enfrentar a Christian Cueva, quien no tuvo más remedio que confesar su infidelidad con Chris Soifer. A pesar de la promesa de Cueva de que no volvería a repetir un episodio similar, decidieron darle una nueva oportunidad a su matrimonio en esa ocasión.

"Esto es algo que Pamela López me contó. Nosotros llamamos a Jeyci, el dominicano que estuvo con Chris desde el 2016, pero él nos lo confirmó. Él comenta que aquella vez, cuando se descubrió esto, se lo contó a la prensa, pero nadie le creyó ni le dio mayor importancia. Sin embargo, ahora estas declaraciones cobran relevancia porque además él dice que llamó a Pamela López y le contó todo. Ella me dijo esta mañana que sí, que lo confrontó, le pidió pruebas y lo sentó, y él tuvo que reconocerlo", sostuvo Magaly Medina en su programa.