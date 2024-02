"Lo estaba conociendo": Ducelia Echevarría sostiene que no sabía que su nuevo galán era casado

Ducelia Echevarría está en el ojo de la tormenta luego de que fuera ampayada con un misterioso hombre que estaría casado y conviviendo con su familia. Ante ello, la exchica reality estuvo en el set del programa "Préndete" para contar su verdad y sostuvo que apenas se estaban conociendo y que, por ello, desconocía que el hombre era casado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ducelia Echevarría cuenta su verdad

La exchica reality estuvo en el set de "Préndete" para contar su verdad sobre su reciente ampay con un hombre que estaría casado y tendría una familia. Ella sostuvo que apenas se estaba conociendo con el galán hace algunos meses y que no sabía nada de su vida personal hasta la fecha. En esa línea, dejó a entender que no conocía que el hombre, identificado como George Jaico Uribe, era casado.

"Yo lo estaba conociendo poco a poco. Yo en realidad de las relaciones anteriores que he tenido he aprendido a no ir de golpe a todo. Entonces, lo he estado conociendo de a pocos. Yo, lo que he vivido con él, lo he vivido, su vida o lo que él hacía después, yo no tenía idea de nada. Como ven en las imágenes, me deja en mi casa, yo me voy a mi casa y a partir de ese momento, yo no sé absolutamente nada", sostuvo Ducelia Echevarría.

"Entonces, los momentos, los pocos momentos que hemos compartido, tampoco han sido muchos, tal cual ven en las imágenes. Hemos compartido, me deja en mi casa, me voy a mi casa y listo. Más o menos lo vengo conociendo desde el año pasado, tipo noviembre o diciembre por ahí", puntualizó la modelo.

Esposa del galán estaría afectada

Según el portal Instarándula, la esposa del nuevo galán de Ducelia se encuentra muy afectada y en shock al descubrir la infidelidad del padre de su hijo en televisión nacional. Él incluso ya le habría sido infiel en el pasado con otro personaje de Chollywood.

"Me escribieron familiares de la esposa de este susodicho nuevo amor de Ducelia Echevarría y me cuenta que la señora estaría bastante afectada, no sería la primera vez que le perdona una infidelidad, aparentemente con otra figura del espectáculo del pasado. No voy a mencionar el nombre, no sé si hay una imagen, no sé si ha sido un ampay, pero investigaré. Estaría afectada ella y toda la familia enterarse todas estas cosas por televisión", dijo Instarándula.