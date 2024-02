¿Lo respalda? Carlos Galdós analiza las infidelidades de Christian Domínguez: "Él es una víctima"

Carlos Galdós ha comentado sobre las críticas dirigidas a Christian Domínguez debido a su reciente escándalo con Mary Moncada, lo que ha resultado en su separación de Pamela Franco. El presentador radial afirmó que el cantante de cumbia es una víctima de sus propias infidelidades. En otras palabras, Christian Domínguez es una víctima de todo lo que ha experimentado durante su niñez, según Carlos Galdós. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Galdós analizó el comportamiento de Christian Domínguez

En su programa "Honestidad brutal" en su canal de YouTube, Carlos Galdós examinó el comportamiento de Christian Domínguez desde una perspectiva psicológica para entender por qué ha sido infiel en múltiples ocasiones en su vida. Además, detalló que consultó con diferentes especialistas para que pueda brindar una crítica con respaldo y base. En ese sentido, el recordado conductor de televisión sostuvo que el cantante de cumbia es víctima de su pasado.

"Christian Domínguez es una víctima en todo esto que está ocurriendo. No me odien por favor, tranquilos. A mí me parece que Christian Domínguez es la víctima de su vida. Me parece que es la víctima de una gestión de sus padres o de algo en su infancia que lo lleva a ser el adulto que es hoy", dijo Carlos Galdós en su programa. De acuerdo con el presentador, el cantante refleja el modelo que ha recibido de sus padres, cuidadores o personas cercanas en su entorno.

"Cristian Domínguez tiene obviamente una herida. Eso te lo va a decir cualquier especialista. He hablado con tres especialistas en lo que va esta semana en la radio, uno de ellos es José Baldeón, psicoterapeuta, y otra es Mónica González, terapeuta. Ambos coinciden que él es producto de lo que metieron en su disco duro de niño, de lo que vio e interpretó, que eso es importante", agregó.

Karla Tarazona respalda a Pamela Franco

La conductora Karla Tarazona dedicó parte de su programa para justificar su decisión de mantenerse en silencio sobre el ampay en el que Christian Domínguez estuvo involucrado y que causó la infidelidad de Pamela Franco. La presentadora de 'Prendete' expresó su empatía hacia la cantante, recordándole que ella también experimentó una situación similar con el cantante de cumbia.

"La gente se ha olvidado que aquí hay de por medios hijos, los hijos de él, mis hijos y nuestro hijo en común. Me solidarizo, yo también pasé por lo mismo, tengo empatía con aquella mujer porque para ella debe ser doloroso y fastidioso tener que prender un televisor todos los días, ver en las redes la cantidad de cosas que se dicen y desdicen sobre una situación que no es responsable", dijo.