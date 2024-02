¡Lo sufre Flavia Laos! Kunno y Austin Palao se lucen cariñosos en redes sociales: "Es mi hombre, solo mío"

¿Qué tiene Kunno que no tenga Flavia Laos? Austin Palao dejó atrás su paso por "Esto es Guerra" y ahora es uno de los favoritos en "El gran chef famosos". Su participación en el programa de Latina ha hecho que su nombre vuelva a figurar en la farándula y sus seguidores siempre están atento a sus movimientos. En una de sus historias en Instagram, el influencer peruano se lució bastante cariñoso con Kunno, quien no dudó en "marcar territorio", sorprendiendo a más de uno.

Kunno quiere con Austin Palao

La fiebre del carnaval de Río llegó a Brasil y con esto, diversos personajes de Chollywood se han dado cita en tierras cariocas. Fabio Agostini, Jossmery Toledo, Ale Fuller, Renato Rossini Jr., Mayra Goñi, Austin Palao, entre otros se encuentran disfrutando de este evento único en el año.

Justamente, el último en mención está siendo tendencia gracias a uno de sus videos en sus historias de Instagram. Austin Palao se encontraba grabando contenido para sus seguidores, cuando Kunno, el influencer mexicano, aparece por atrás para darle un fuerte abrazo al modelo peruano.

Sin pensarlo dos veces, Kunno aprovecha el momento y "marcó territorio" con algunas pretendientes de Austin Palao. Todo esto pasaba ante la atenta mirada y sonrisa del participante de "El gran chef famosos".

"Es mi hombre. Mío de mí para mí. Es solamente mío así que cuidado, cuidado", se le escucha decir a Kunno. En redes sociales, rápidamente se viralizaron las palabras del mexicano y más de un usuario dejó su "creativo" comentario.

"Y dale U", "ya se sabía, solo faltaba que lo confirmen", "hacen buena pareja", "con razón Flavia te dejó", "así que se te quemaba el arroz", se puede leer en redes sociales.

"Babea" por el "Bonito"

Hace unos meses, en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok, Kunno se desvivió en halagos para la expareja de Flavia Laos. El también cantante resaltó que su colega le parece una persona noble y gentil, además de ser muy guapo.

"Es un hombre súper mega ultra guapo. No he convivido mucho con él, no hemos hablado de la vida, pero es buena onda, es gentil, siempre está sonriendo. Es un lujo verlo", enfatizó.

El artista mexicano también indicó que no todos los hombres guapos pueden caerle bien a la gente, ya que, según su experiencia, muchos pueden llegar a ser arrogantes. Esto no pasa con Austin y eso le agrada.

"Luego hay gente que es muy guapa, que son muy groseros y como, ay no, ya se le quita lo guapo (...) Aparte, me gusta que sea de esos hombres de Pinterest o Instagram que se ven guapos en fotos y luego ves en persona y son más guapos", agregó. ¿Se le hará el milagrito a Kunno? Austin soltero y él también... cualquier cosa puede pasar.