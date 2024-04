¿Lo visitará? Robotina se solidariza con Robotín por penosa enfermedad que padece

¡Se preocupa! Alan Castillo, más conocido como Robotín, viene luchando por su vida luego de ser internado por una terrible enfermedad. En su momento, el hombre de "hojalata" reveló que no podía moverse, pero poco a poco viene saliendo de ese difícil momento. Ante todo esto, Robotina, su expareja, decidió pronunciarse y no dudó en solidarizarse con Alan Castillo. Incluso, hizo una sorprendente confesión, dejando boquiabierto a más de uno.

Robotina se solidariza con Robotín

Hace varios días, Robotín fue internado de urgencia por una infección testicular que le causó su diabetes. El artista cómico vive sus días más difíciles y el apoyo de sus familiares y amigos siempre será fundamental.

En esta línea, Karelys Molina, más conocida como Robotina, se pronunció al respecto y señaló estar al tanto de la salud de su expareja. "Sí, está malito. Es muy triste, incluso recientemente también hablé con él y me comentó que fue hospitalizado. Me dio bastante pena porque está mal y lo veo sufriendo. Le duele bastante y pese a todo lo que pasó, no se le desea el mal a nadie. Todo quedó en el pasado", señaló.

Además, señaló que le parece muy triste que sus amigos no lo apoyen en este momento complicado, ya que Robotín, en su momento, les prestó ayuda desinteresadamente. Para sorpresa de todos, confesó que está dispuesta a apoyar a su expareja, mostrando así que sus problemas quedaron de lado.

"Cuando yo estaba con él, siempre le decía que se cuidara, porque él nunca dejó la gaseosa ni la comida chatarra. Y eso es muy dañino para él. Ahora está con una fuerte infección y como nunca ha cuidado su diabetes, todo se ha empeorado (...) Si él me pide ayuda por el tema de su salud, no tendría problemas", agregó la integrante de "La Casa de los Mostritos de Magaly".

Dolorosa confesión

Alan Castillo, más conocido como Robotín, en sus horas más complicadas. El artista humorístico ha revelado recientemente que se encuentra en un estado de salud muy grave y ahora, en una entrevista con un medio de comunicación, dio mayores alcances.

"La diabetes es la peor enfermedad que hay. Ahorita estoy en 240 con insulina, y eso es malo porque debe estar en 150 o menos", empezó señalando Robotín. Además, pese a que en estos momentos el apoyo de sus amigos es importante, Alan Castillo hizo una triste confesión y reveló que "hay días en los que no viene nadie".

Sin embargo, el apoyo de su familia sí lo tiene al 100%, por lo que este sábado, algunos familiares del ex de Robotina, organizarán una actividad prosalud para ayudar al buen Alan Castillo. Incluso, no descarta realizar una actividad en Lima. "Mi familia en Trujillo hará una actividad este sábado, ojalá que la gente vaya a apoyar. En Lima quiero hacer un evento con cómicos, se comunicó conmigo el 'Chino Risas' y estamos viendo la fecha", añadió.

Para finalizar, Robotín señaló que todo esto lo ha llevado a una profunda reflexión respecto a su estilo de vida y su alimentación. Si bien tiene fe en que saldrá adelante tal cual "ave fénix", hizo una dolorosa confesión. "Igual tengo el páncreas y el hígado que están dañados", sentenció.