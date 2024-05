Lucho Cuéllar se quiebra tras reconocer que cayó en adicciones: "Mi mamá fue la que más sufrió"

Lucho Cuéllar reveló en una entrevista exclusiva para 'Estás en Todas' todos los excesos que ha cometido a lo largo de su carrera. Expresó su pesar por haberse perdido la infancia de sus tres hijos más pequeños, lo que lo llevó a derramar lágrimas durante la entrevista.

Ante ello, reconoció que tuvo diferentes excesos de los cuales hoy se muestra arrepentido. Por tal motivo, busca recuperar el tiempo perdido y enfocarse de lleno en su familia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucho Cuéllar reconoce que tuvo excesos

En una reciente entrevista para 'Estás en Todas', Lucho Cuéllar se sinceró y reconoció que la fama y la carga laboral lo abrumaron en gran medida. Por tal motivo, fue tanto que cada vez que tenía un poco de tiempo libre, él lo disfrutaba 'al máximo', llevándolo a cometer diversos excesos.

"Siempre he salido a tomar mis tragos con mis amigos pero cuando empecé a trabajar fuerte ya no tenía días festivos, no tenía cumpleaños, día de la madre, los cumpleaños de mis hijos, la oportunidad que tenía la tomaba a mil, lo que no hacía en un mes lo hacía en unas horas. En este trabajo y con el estilo de personas con las que trabajamos, si les dices que no lo toman a mal. A mí no me hizo daño pero sí a las personas que amaba, mi mamá fue la que más sufrió, la he visto llorar por mi culpa", dijo el músico.

En ese sentido, reconoció que en una oportunidad tuvo que ser internado por sus adicciones. "Llegué hasta un centro de rehabilitación, fue muy exagerado y se vendió de otra manera. No he estado tirado en la calle, en un fumadero o andando como loco, vendiendo mis cosas... yo he sido fuerte, me he mantenido fuerte y seguiré estando fuerte", comentó Lucho Cuéllar.

Se quiebra al hablar de su hija

Por otro lado, el cantante también se refirió a su hija mayor, pues Lucho Cuéllar reconoce que no pasó mucho tiempo con ella en su niñez. En ese sentido, detalló que su hija entiende todo lo que sucedió, pero aún así se lamenta no haberla acompañado en dicha etapa.

"Mi hija mayor sabe ya, ya entiende todo, he tratado de mejorar y lo sigo haciendo. Ahora tenemos una relación muy bonita. Mi hija antes no me decía 'te amo', ahora me dice 'te amo'. Creo que no me lo decía por todas las cosas que sucedieron. Si en algún momento fallé, le pido disculpas", sostuvo a punto de quebrarse.

"La indiferencia, haber dado prioridad a otras cosas u otras personas cuando ellos me necesitaban más. Son cosas que ya no se pueden resarcir, pero podemos ir mejorando y tratando de limpiar el camino. Uno no debe preocuparse por los hijos, debe ocuparse por los hijos", concluyó Lucho Cuéllar.