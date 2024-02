¡Madrina y sobrino! Jorge Luna le pide disculpas a Magaly Medina y le propone unirse contra Ethel y Janet Barboza

Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para referirse a las recientes palabras de Jorge Luna, quien le pidió disculpas por menospreciar el trabajo de la prensa de espectáculos. Recordemos que el querido cómico criticó duramente a este tipo de programas. Incluso, en otro momento sostuvo que no le gusta hablar de la vida de otras personas y que cuando eso ocurre, él intenta cambiar de tema. Por ello, cuestionó a estos espacios televisivos. No obstante, Jorge Luna afirmó que no se estaba refiriendo a Magaly Medina, sino al programa América Hoy. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Luna propone unión con Magaly Medina

El popular comediante Jorge Luna ha estado en boca de todos luego de que lanzara duras críticas contra la farándula peruana y darle prioridad al polémico tema de Christian Cueva, Pamela López, Christian Domínguez y Pamela Franco. Al respecto, la primera persona en salir al frente a responderle y arremeter contra él fue la conductora de televisión Magaly Medina, quien sostuvo que los comediantes también se dedicaban a criticar a las personas.

Como se sabe, la 'Urraca' usó su programa Magaly TV La Firme para criticar duramente al cómico de Hablado Huevadas, pero no imaginó que él saldría mediante su canal de YouTube a explicarle lo que quiso decir. Según afirmó, el empresario negó referirse al programa de la 'Urraca'. En ese sentido, aclaró que su crítica iba dirigida para el programa magazine América Hoy.

"Mi madrina Magaly ha salido a pegarme por las puras, ha entendido mal, madrina no era para ti. Cuando había espectáculos tú te enterabas de obras de teatro... yo me refería eso y yo le estaba tirando mier... a Ethel y a Janet y mi madrina cree que le he tirado mierd a ella... estoy peleado con mi madrina, ella se ha peleado conmigo, madrina por favor, un cafecito", dijo Jorge Luna.

Además, sostuvo que le enviaría flores para obtener su perdón. "Ella es mi amiga, ella le contaba a la gente cuánto costaba sus zapatillas. Espero que le llegue mi mensaje, le voy a mandar unas rosas, no me he metido con mi madrina, 'madrina, unámonos contra la Janet y la Ethel', esas son las que me llegan al chopin", agregó el popular Jorgito.

¿Qué respondió Magaly Medina?

Magaly Medina no dudó en responderle a Jorge Luna y le pidió no perder el tiempo con las conductoras de América Hoy, pues "nadie las toma en cuenta". De esta forma, la 'Urraca' aceptó las disculpas de Jorge Luna tras la confusión generada.

"Qué vas a gastar pólvora en gallinazos pues Jorge Luna... yo también te quiero Jorgito Luna, aunque no me voy a tomar un café contigo. Y eso tampoco significa que no los voy a seguir ampayando", dijo la urraca.